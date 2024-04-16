Advertisement
HOME SPORTS NETTING

4 Pebulutangkis Top Dunia yang Jadi Korban Defense di Luar Nalar Jonatan Christie, Nomor 1 Rival di Final Badminton Asia Championships 2024!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |17:06 WIB
4 Pebulutangkis Top Dunia yang Jadi Korban Defense di Luar Nalar Jonatan Christie, Nomor 1 Rival di Final Badminton Asia Championships 2024!
Jonatan Christie kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

4 pebulutangkis top dunia yang pernah menjadi korban defense di luar nalar Jonatan Christie akan diulas oleh Okezone. Seperti diketahui, Jonatan Christie alis Jojo merupakan salah satu tulang punggung bulutangkis Indonesia untuk sektor tunggal putra.

Bersama dengan Anthony Ginting, Jonatan pun sukses bergantian mempersembahkan banyak gelar untuk Indonesia. Terbaru, pada 2024 ini, Jojo berhasil mempersembahkan dua gelar sekaligus, yakni All England 2024 dan Badminton Asia Championship 2024. Perolehan gelar tersebut tidak lepas dari permainan luar biasa Jojo di atas lapangan.

Jonatan Christie

Menariknya, Jonatan bukanlah tipe pemain yang mengandalkan pola penyerangan spartan. Tunggal putra berusia 26 tahun itu memiliki gaya bermain yang cenderung bertahan dan menunggu hingga mendapat momentum untuk melakukan serangan balik.

Karena gaya bermain ini, ada banyak pebulutangkis top dunia yang frustasi. Mereka juga kehabisan tenaga karena kesulitan menembus defense di luar nalar Jonatan.

Berikut adalah 4 pebulutangkis top dunia yang pernah menjadi korban defense di luar nalar Jonatan Christie:

4. Chou Tien Chen

Chou Tien Chen

Pertama ada pebulutangkis tunggal putra Taiwan, Chou Tien Chen. Dia pernah merasakan keganasan permainan Jonatan Christie di babak penyisihan grup BWF World Tour Finals 2022.

Pada laga itu, Chou Tien Chen berkali-kali melepaskan smash keras ke arah Jonatan. Namun dengan santai, Jonatan Christie melakukan trick shot ciamik dari belakang punggungnya.

Terkejut dengan pengembalian akroatik tersebut, Chou Tien Chen lantas melakukan pengembalian yang tanggung di depan net. Alhasil, Jojo dengan mudah menyambarnya untuk mendapat tambahan pundi-pundi poin.

3. Lee Zii Jia

Lee ZIi Jia

Tunggal putra andalan Malaysia, Lee Zii Jia, juga pernah merasakan betapa sulitnya menembus defense luar biasa Jonatan Christie. Salah satunya adalah saat keduanya bertemu di babak final Denmark Open 2022.

Kala itu, Lee Zii Jia sempat melepaskan sergapan di depan net yang sukses melewati Jonatan. Namun secara mengejutkan, Jojo memutar badannya dan mengembalikan shuttlecock dengan backhand smash yang ciamik.

Hal ini pun sukses memperdaya Lee Zii Jia. Wakil Malaysia itu membuat sang pemain gagal untuk mengembalikan shuttlecock dengan baik.

Halaman:
1 2
