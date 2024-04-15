Marc Marquez Beberkan Penyebab Dirinya Kecelakaan di MotoGP Amerika Serikat 2024

AUSTIN – Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez tampil luar biasa di MotoGP Amerika Serikat 2024. Ia bahkan sempat memimpin, namun ketika memasuki tikungan 11 di lap 11, Marquez justru kecelakaan karena motornya terpeleset.

Ya, sebelum menyudahi balapan lebih cepat, Marquez sempat memimpin race yang berlangsung di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Amerika Serikat, pada Senin (15/4/2024) dini hari WIB tersebut. Sayangnya, Marquez ternyata kehilangan kendali pada bagian depan motornya.

Diakui Marquez, ternyata ada masalah terhadap rem depan motornya. Gara-gara itu Marquez mencoba menarik tuas rem berkali-kali hingga akhirnya kehilangan kendali dan kecekalaan saat berada di posisi terdepan.

“Kita perlu mengambil sisi positifnya. Kami bertarung di grup terdepan, kami mencoba memimpin balapan,” cerita Marquez, dikutip dari Crash, Senin (15/4/2024).

“Namun sayangnya, perasaan hari ini bukan yang terbaik. Saya kesulitan dengan rem depan. Pada saat itu saya berkata 'OK, cobalah untuk memimpin balapan dan mari kita lihat apakah ada kemajuan'” tambahnya.

“Namun sesampainya di Tikungan 11, perasaan tidak enak itu kembali saya rasakan dan perlu mengerem 3-4 kali. Itulah mengapa saya meningkatkan kecepatan dan kehilangan bagian depan motor saya,” tambahnya.