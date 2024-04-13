Semifinal Badminton Asia Championships 2024: Jonatan Christie Ingin Tampilkan yang Terbaik Lawan Shi Yu Qi

Jonatan Christie siap menampilkan yang terbaik melawan Shi Yu Qi di semifinal Badminton Asia Championships 2024 (Foto: PBSI)

NINGBO - Jonatan Christie berharap bisa menunjukkan penampilan terbaik menghadapi Shi Yu Qi di semifinal Badminton Asia Championships 2024 (BAC 2024). Ia yakin lawan akan mendapat dukungan penuh dari publik China.

Duel antara Jonatan menghadapi Shi akan berlangsung di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium, Sabtu (13/4/2024). Tunggal putra asal Jakarta itu memiliki beban berat karena menjadi satu-satunya wakil Indonesia di BAC 2024.

Jelang pertandingan, Jonatan memiliki rekor pertemuan bagus. Sebab, ia berhasil meraih tujuh kemenangan dari 13 pertemuan atas unggulan nomor satu China tersebut.

Mengenai laga nanti, Jonatan menyadari tidak akan mendapatkan kemenangan mudah atas Shi. Ia mengatakan lawan memiliki motivasi tinggi untuk bisa melaju ke babak final karena mendapatkan dukungan dari penggemar.

"Lawan Shi Yu Qi di semifinal hari ini pasti tidak akan gampang,” ujar Jonatan, dalam rilis resmi PBSI, Sabtu (13/4/2024).