HOME SPORTS MOTOGP

Gara-Gara Hal Ini, Francesco Bagnaia Prediksi MotoGP Amerika Serikat 2024 Bakal Berjalan Sengit

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |03:00 WIB
Gara-Gara Hal Ini, Francesco Bagnaia Prediksi MotoGP Amerika Serikat 2024 Bakal Berjalan Sengit
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

BOLOGNA – Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia memprediksi balapan MotoGP Amerika Serikat 2024 akan berjalan sengit. Alasannya karena ia melihat semakin banyak pembalap yang dapat melaju sangat cepat.

Perlu diketahui, Bagnaia kini mendapatkan tekanan yang begitu luar biasa dari sesama pembalap Ducati di dua seri awal MotoGP 2024. Bagnaia kini tak hanya bersaing dengan Jorge Martin (Pramac Ducati) saja, tapi ada juga Marc Marquez (Gresini Ducati) yang baru saja bergabung di awal musim ini.

Belum lagi KTM yang juga semakin kencang. Melihat perkembangan pesat rival-rival Ducati tersebut ternyata sedikit membuat Bagnaia khawatir.

Beruntungnya, Bagnaia menilai pihak Ducati memiliki begitu banyak data yang bisa dimaksimalkan untuk MotoGP Amerika Serikat 2024. Jadi, ia pun cukup optimis menatap seri ketiga di MotoGP 2024 tersebut.

Francesco Bagnaia

“Musim ini menurut saya banyak rider yang mampu melaju cepat dan itu membuat balapan nanti semakin sulit (untuk dimenangkan). Namun, kami memiliki dasar yang baik untuk memulai balapan nanti,” ujar Bagnaia, mengutip dari GP One, Sabtu (12/4/2024).

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
