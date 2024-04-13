Andai Raih Hasil Manis di MotoGP Amerika Serikat 2024, Marc Marquez Berpotensi Gabung Ducati Lenovo?

FAENZA – Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez, tak menipis kabar peluangnya pindah ke tim pabrikan Ducati di MotoGP 2025 mendatang. Marquez menilai potensi itu bisa terjadi jika dirinya mampu meraih hasil maksimal di MotoGP Amerika Serikat 2024.

Seperti yang diketahui, saat ini Marquez tengah berusaha untuk kembali ke performa terbaiknya bersama tim satelit Ducati, Gresini Racing. Sejauh ini ia pun telah mampu memperlihatkan kebangkitan itu dari dua seri awal MotoGP 2024.

Pada balapan perdana di MotoGP Qatar 2024, Marquez finis di urutan keempat. Lalu pada MotoGP Portugal 2024, Marquez harus puas finis di posisi 16 setelah mengalami insiden.

Padahal di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, tersebut Marquez mampu finis kedua di sprint race dan tampil apik pada balapan utama. Insiden menggagalkan peluang Marquez untuk finis tiga besar.

Kini, dengan bermodalkan dua hasil apik itu, Marquez mengincar podium di MotoGP Amerika Serikat 2023. Seri ketiga dari MotoGP 2024 itu akan berlangsung di Circuit of the Americas (COTA) pada 12-15 April 2024 mendatang.

Bagi Marquez, MotoGP Amerika Serikat 2024 menjadi sangat penting terkait masa depannya. Meski memang Marquez mengaku belum berbicara dengan siapapun mengenai masa depannya, hasil GP Amerika Serikat bisa membuatnya dilirik tim mana pun, termasuk tim pabrikan Ducati.