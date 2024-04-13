Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Berstatus Rajanya COTA, Marc Marquez Optimis Bisa Finis Podium di MotoGP Amerika Serikat 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |00:00 WIB
Berstatus Rajanya COTA, Marc Marquez Optimis Bisa Finis Podium di MotoGP Amerika Serikat 2024
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: Instagram/gresiniracing)
A
A
A

AUSTIN - Pembalap Tim Gresini Ducati, Marq Marquez sadar betul Circuit of the Americas (COTA) merupakan trek yang sangat ia kuasai. Karena itu, Marquez pun optimis bisa merebut podium pertamanya di MotoGP 2024 pada seri Amerika Serikat tersebut.

Setelah tampil apik di dua seri awal MotoGP 2024, yakni Qatar dan Portugal, Marquez nyatanya belum bisa finis di posisi tiga besar. Pada balapan perdana, Marquez finis di urutan keempat.

Lalu pada MotoGP Portugal 2024, Marquez harus puas finis di posisi 16 setelah mengalami insiden. Padahal di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, Marquez mampu finis kedua di sprint race dan tampil apik pada balapan utama.

Kini, dengan bermodalkan dua hasil apik itu, Marquez mengincar podium di MotoGP Amerika Serikat 2023. Seri ketiga dari MotoGP 2024 itu akan berlangsung di COTA pada 12-15 April 2-24 mendatang.

Marc Marquez

Sirkut yang memiliki panjang 3.792 km itu dianggap menjadi trak kesukaan Marc Marquez, karena rider berjuluk The Baby Alien itu mampu meraih tujuh kemenangan selama berkareir di MotoGP. Marquez pun disebut-sebut sebagai rajanya COTA karena saking seringnya menang di sana.

Kendati demikian, semenjak kecelakaan parah di MotoGP 2020, Marquez pun kesulitan untuk bersaing di COTA lagi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement