Berstatus Rajanya COTA, Marc Marquez Optimis Bisa Finis Podium di MotoGP Amerika Serikat 2024

AUSTIN - Pembalap Tim Gresini Ducati, Marq Marquez sadar betul Circuit of the Americas (COTA) merupakan trek yang sangat ia kuasai. Karena itu, Marquez pun optimis bisa merebut podium pertamanya di MotoGP 2024 pada seri Amerika Serikat tersebut.

Setelah tampil apik di dua seri awal MotoGP 2024, yakni Qatar dan Portugal, Marquez nyatanya belum bisa finis di posisi tiga besar. Pada balapan perdana, Marquez finis di urutan keempat.

Lalu pada MotoGP Portugal 2024, Marquez harus puas finis di posisi 16 setelah mengalami insiden. Padahal di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, Marquez mampu finis kedua di sprint race dan tampil apik pada balapan utama.

Kini, dengan bermodalkan dua hasil apik itu, Marquez mengincar podium di MotoGP Amerika Serikat 2023. Seri ketiga dari MotoGP 2024 itu akan berlangsung di COTA pada 12-15 April 2-24 mendatang.

Sirkut yang memiliki panjang 3.792 km itu dianggap menjadi trak kesukaan Marc Marquez, karena rider berjuluk The Baby Alien itu mampu meraih tujuh kemenangan selama berkareir di MotoGP. Marquez pun disebut-sebut sebagai rajanya COTA karena saking seringnya menang di sana.

Kendati demikian, semenjak kecelakaan parah di MotoGP 2020, Marquez pun kesulitan untuk bersaing di COTA lagi.