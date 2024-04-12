Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Badminton Asia Championships 2024: Diadang Ganda Putra Tuan Rumah, Fajar Alfian/Rian Ardianto Gugur

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |19:14 WIB
Hasil Perempatfinal Badminton Asia Championships 2024: Diadang Ganda Putra Tuan Rumah, Fajar Alfian/Rian Ardianto Gugur
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

NINGBO - Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammar Rian Ardianto kalah dari wakil tuan rumah China, Liang Weikeng/Wang Chang di perempatfinal Badminton Asia Championships (BAC) 2024, pada Jumat (12/4/2024) malam WIB. Kekalahan itu membuat Fajar/Rian gugur dan gagal lolos ke babak semifinal.

Berlangsung selama 1 jam 6 menit, Fajar/Rian sejatinya sudah berjuang hingga rubber game. Namun, akhirnya mereka kalah dengan skor 19-21, 21-12, dan 17-21.

Jalannya Pertandingan

Laga Fajar/Rian vs Liang/Wang berlangsung di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium. Fajar/Rian harus mengakui keunggulan pasangan tuan rumah yang tampil apik dalam laga tersebut.

Pada gim pertama, Fajar/Rian sejatinya menunjukkan performa impresif. Pertahanan mereka yang kuat di awal gim pertama membuat Liang/Wang sedikit kerepotan. Mereka pun sempat unggul jauh 8-3.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Namun begitu, Fajar/Rian mendapat perlawanan sengit dari Liang/Wang. Kedudukan pun sempat disamakan 12-12 dan setelah itu, laga berjalan sengit. Fajar/Rian pun memiliki momentum kala berhasil memperlebar jarak dan unggul 19-16.

Sayangnya keunggulan tersebut membuat performa Fajar/Rian goyah. Skor 19 mereka terkunci akibat kesalahan sendiri yang dilakukan Fajar/Rian. Alhasil poin mereka tertikung dan kalah 19-21 di gim pertama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/40/3026975/badminton-asia-junior-championships-2024-mutiara-ayu-puspitasari-optimis-indonesia-bisa-juara-grup-jutkBo03Ae.jpg
Badminton Asia Junior Championships 2024: Mutiara Ayu Puspitasari Optimis Indonesia Bisa Juara Grup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/40/2997167/momen-power-smash-jonatan-christie-sukses-permalukan-pebulutangkis-li-shifeng-hingga-pelatih-china-emosi-k4ZARoJ6bW.jpg
Momen Power Smash Jonatan Christie Sukses Permalukan Pebulutangkis Li Shifeng hingga Pelatih China Emosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/40/2996679/update-ranking-bwf-usai-badminton-asia-championships-2024-melejit-ke-peringkat-3-jonatan-christie-jadi-tunggal-putra-pertama-indonesia-viRoUHWs8K.jpg
Update Ranking BWF Usai Badminton Asia Championships 2024: Melejit ke Peringkat 3, Jonatan Christie Jadi Tunggal Putra Pertama Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/40/2996071/jonatan-christie-ungkap-kunci-kemenangan-atas-li-shi-feng-di-final-badminton-asia-championships-2024-nwyCFQ4MZm.jpg
Jonatan Christie Ungkap Kunci Kemenangan atas Li Shi Feng di Final Badminton Asia Championships 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/40/2995946/cerita-jonatan-christie-rasanya-bungkam-li-shi-feng-di-publik-china-pada-final-badminton-asia-championships-2024-angker-mirip-penonton-indonesia-fPYYZdcSET.jpg
Cerita Jonatan Christie Rasanya Bungkam Li Shi Feng di Publik China pada Final Badminton Asia Championships 2024: Angker Mirip Penonton Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/40/2995947/juara-badminton-asia-championships-2024-jonatan-christie-tidak-sangka-juara-lagi-setelah-all-england-2024-i2Cs76PC0C.jpg
Juara Badminton Asia Championships 2024, Jonatan Christie Tidak Sangka Juara Lagi Setelah All England 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement