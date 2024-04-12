Hasil Perempatfinal Badminton Asia Championships 2024: Diadang Ganda Putra Tuan Rumah, Fajar Alfian/Rian Ardianto Gugur

NINGBO - Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammar Rian Ardianto kalah dari wakil tuan rumah China, Liang Weikeng/Wang Chang di perempatfinal Badminton Asia Championships (BAC) 2024, pada Jumat (12/4/2024) malam WIB. Kekalahan itu membuat Fajar/Rian gugur dan gagal lolos ke babak semifinal.

Berlangsung selama 1 jam 6 menit, Fajar/Rian sejatinya sudah berjuang hingga rubber game. Namun, akhirnya mereka kalah dengan skor 19-21, 21-12, dan 17-21.

Jalannya Pertandingan

Laga Fajar/Rian vs Liang/Wang berlangsung di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium. Fajar/Rian harus mengakui keunggulan pasangan tuan rumah yang tampil apik dalam laga tersebut.

Pada gim pertama, Fajar/Rian sejatinya menunjukkan performa impresif. Pertahanan mereka yang kuat di awal gim pertama membuat Liang/Wang sedikit kerepotan. Mereka pun sempat unggul jauh 8-3.

Namun begitu, Fajar/Rian mendapat perlawanan sengit dari Liang/Wang. Kedudukan pun sempat disamakan 12-12 dan setelah itu, laga berjalan sengit. Fajar/Rian pun memiliki momentum kala berhasil memperlebar jarak dan unggul 19-16.

Sayangnya keunggulan tersebut membuat performa Fajar/Rian goyah. Skor 19 mereka terkunci akibat kesalahan sendiri yang dilakukan Fajar/Rian. Alhasil poin mereka tertikung dan kalah 19-21 di gim pertama.