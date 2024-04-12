Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Badminton Asia Championships 2024: Gregoria Mariska Tunjung Dihentikan Chen Yufei

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |17:19 WIB
Tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung. (Foto: PBSI)
A
A
A

NINGBO - Perjuangan tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung di Badminton Asia Championships (BAC) 2024 dipastikan berakhir di babak perempatfinal. Sebab dalam babak perempatfinal yang dimainkan pada Jumat (12/4/2023) sore WIB, Gregoria tumbang dari wakil tuan rumah, Chen Yufei dengan skor 16-21 dan 19-21.

Jalannya Pertandingan

Laga Gregoria vs Chen Yufei berlangsung di Ningbo Olympic Sports Center Gymnasium. Gregoria mencoba memberi perlawanan kepada Chen tapi pada akhirnya harus menyerah.

Pada gim pertama, Gregoria bermain dalam tekanan. Beberapa kali pemain kelahiran Wonogiri itu juga melakukan kesalahan sendiri yang menguntungkan Chen. Ia pun sempat tertinggal jauh dari Chen di kedudukan 6-13.

Meski mencoba bangkit, sayangnya Gregoria kembali banyak membuat kesalahan sendiri hingga tertinggal 12-20. Akan tetapi, pemain yang akrab disapa Jorji itu tidak ingin menyerah.

Gregoria Mariska Tunjung

Saat kedudukan kritis tersebut, ia justru berhasil menyulitkan Chen hingga memperkecil jarak 16-20. Namun begitu, Gregoria pada akhirnya harus menyerah di gim pertama dengan skor 16-21.

Memasuki gim kedua, Gregoria memulai laga dengan baik. Penempatan bola-bola yang menyulitkan Chen, membuatnya unggul jauh 6-1. Bahkan dominasi Gregoria tak terbendung hingga interval gim kedua unggul 11-4.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
