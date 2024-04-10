Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Lucu Christian Adinata yang Kebingungan Hadapi Turnamen Bulu Tangkis Lagi Usai Absen 10 Bulan

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 10 April 2024 |01:01 WIB
Kisah Lucu Christian Adinata yang Kebingungan Hadapi Turnamen Bulu Tangkis Lagi Usai Absen 10 Bulan
Tunggal putra Indonesia, Christian Adinata. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Tunggal putra Indonesia, Christian Adinata memiliki kisah lucu terkait persiapannya menghadapi turnamen bulu tangkis lagi setelah absen selama 10 bulan. Karena sudah lama tak ikut turnamen bulu tangkis lagi, Christian mengaku sempat kebingungan untuk memilih apa saja yang harus dibawa sampai ia pun kesulitan untuk tidur.

Untuk yang belum tahu, Christian sempat mengalami cedera lutut pada Mei 2023 lalu saat melakoni pertandingan di Malaysia Masters 2023. Cedera yang parah membuatnya harus absen selama 10 bulan.

Pada Maret lalu, pemain asal Pati itu sukses comeback dengan turun di Thailand International Challenge 2024. Sayangnya, Christian langsung gugur di babak 64 besar usai menyerah dari wakil India, Pranay Katta dengan skor 16-21 dan 14-21.

Christian sejatinya bersyukur bisa menjalani comeback karena itu yang diinginkannya. Meski kalah, tetapi ia setidaknya memiliki gambaran tentang progres cederanya pascacedera.

Christian Adinata

Namun begitu, pemain berusia 22 tahun itu juga memiliki cerita lucu di balik comeback-nya. Ia mengaku sempat susah tidur bahkan bingung harus membawa barang apa aja karena sudah lama tidak bertanding.

Halaman:
1 2
