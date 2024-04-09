Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Langsung Jumpa Unggulan Pertama di Badminton Asia Championships 2024, Lanny Tria/Ribka Sugiarto Tak Takut

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 09 April 2024 |01:01 WIB
Langsung Jumpa Unggulan Pertama di Badminton Asia Championships 2024, Lanny Tria/Ribka Sugiarto Tak Takut
Ganda Putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto. (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

NINGBO – Ganda putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiato tak takut meski langsung melawan unggulan pertama asal China, Chen Qingchen/Jia Yifan di Badminton Asia Championships (BAC) 2024. Daripada merasa tertekan, Lanny/Ribka pun akan mencoba bermain nothing to lose saat melawan Chen/Jia.

Berdasarkan hasil undian, Lanny/Ribka mendapat nasib kurang mujur karena akan langsung bertemu Chen/Jia. Ini menjadi tantangan tersendiri mengingat pasangan asal China itu pasangan peringkat satu dunia saat ini.

Meski begitu, Lanny/Ribka ingin bermain nothing to lose. Jawara Swiss Open 2024 itu tak ingin terlalu berpikir berlebihan yang justru bisa menjadi boomerang untuk permainan mereka.

"Ya kita lebih ke nothing to lose aja ya, kita mikirin satu demi satu poinnya aja dulu, mainnya gimana nanti di lapangan," kata Ribka kepada awak media, dkutip Selasa (9/4/2024).

Lanny Tria/Ribka Sugiarto

"Kita enggak mau mikir harus menang harus ini, nanti malah jadi beban buat kita, jadi lebih ke one by one aja sih," lanjutnya.

Sementara berkaca pada pertemuan sebelumnya, Lanny/Ribka tak bisa berbicara banyak saat bertemu Chen/Jia. Mereka kalah telak dengan skor 5-21 dan 8-21 di Kejuaraan Dunia tahun lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/40/3026975/badminton-asia-junior-championships-2024-mutiara-ayu-puspitasari-optimis-indonesia-bisa-juara-grup-jutkBo03Ae.jpg
Badminton Asia Junior Championships 2024: Mutiara Ayu Puspitasari Optimis Indonesia Bisa Juara Grup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/40/2997167/momen-power-smash-jonatan-christie-sukses-permalukan-pebulutangkis-li-shifeng-hingga-pelatih-china-emosi-k4ZARoJ6bW.jpg
Momen Power Smash Jonatan Christie Sukses Permalukan Pebulutangkis Li Shifeng hingga Pelatih China Emosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/40/2996679/update-ranking-bwf-usai-badminton-asia-championships-2024-melejit-ke-peringkat-3-jonatan-christie-jadi-tunggal-putra-pertama-indonesia-viRoUHWs8K.jpg
Update Ranking BWF Usai Badminton Asia Championships 2024: Melejit ke Peringkat 3, Jonatan Christie Jadi Tunggal Putra Pertama Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/40/2996071/jonatan-christie-ungkap-kunci-kemenangan-atas-li-shi-feng-di-final-badminton-asia-championships-2024-nwyCFQ4MZm.jpg
Jonatan Christie Ungkap Kunci Kemenangan atas Li Shi Feng di Final Badminton Asia Championships 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/40/2995946/cerita-jonatan-christie-rasanya-bungkam-li-shi-feng-di-publik-china-pada-final-badminton-asia-championships-2024-angker-mirip-penonton-indonesia-fPYYZdcSET.jpg
Cerita Jonatan Christie Rasanya Bungkam Li Shi Feng di Publik China pada Final Badminton Asia Championships 2024: Angker Mirip Penonton Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/40/2995947/juara-badminton-asia-championships-2024-jonatan-christie-tidak-sangka-juara-lagi-setelah-all-england-2024-i2Cs76PC0C.jpg
Juara Badminton Asia Championships 2024, Jonatan Christie Tidak Sangka Juara Lagi Setelah All England 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement