Langsung Jumpa Unggulan Pertama di Badminton Asia Championships 2024, Lanny Tria/Ribka Sugiarto Tak Takut

NINGBO – Ganda putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiato tak takut meski langsung melawan unggulan pertama asal China, Chen Qingchen/Jia Yifan di Badminton Asia Championships (BAC) 2024. Daripada merasa tertekan, Lanny/Ribka pun akan mencoba bermain nothing to lose saat melawan Chen/Jia.

Berdasarkan hasil undian, Lanny/Ribka mendapat nasib kurang mujur karena akan langsung bertemu Chen/Jia. Ini menjadi tantangan tersendiri mengingat pasangan asal China itu pasangan peringkat satu dunia saat ini.

Meski begitu, Lanny/Ribka ingin bermain nothing to lose. Jawara Swiss Open 2024 itu tak ingin terlalu berpikir berlebihan yang justru bisa menjadi boomerang untuk permainan mereka.

"Ya kita lebih ke nothing to lose aja ya, kita mikirin satu demi satu poinnya aja dulu, mainnya gimana nanti di lapangan," kata Ribka kepada awak media, dkutip Selasa (9/4/2024).

"Kita enggak mau mikir harus menang harus ini, nanti malah jadi beban buat kita, jadi lebih ke one by one aja sih," lanjutnya.

Sementara berkaca pada pertemuan sebelumnya, Lanny/Ribka tak bisa berbicara banyak saat bertemu Chen/Jia. Mereka kalah telak dengan skor 5-21 dan 8-21 di Kejuaraan Dunia tahun lalu.