Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Miris Shi Yuqi, Pebulutangkis Ini Pernah Dihukum Negaranya Sendiri Usai Bertingkah Tak Pantas saat Lawan Kento Momota

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |14:59 WIB
Kisah Miris Shi Yuqi, Pebulutangkis Ini Pernah Dihukum Negaranya Sendiri Usai Bertingkah Tak Pantas saat Lawan Kento Momota
Tunggal putra asal China, Shi Yuqi. (Foto: Instagram/shiyuqi.official)
A
A
A

KISAH miris Shi Yuqi, pebulutangkis China ini pernah dihukum negaranya sendiri usai bertingkah tak pantas saat lawan Kento Momota. Momen tersebut terjadi pada 2021 lalu saat gelaran Piala Thomas 2020.

Pada babak semifinal yang mempertemukan China melawan Jepang, Shi Yuqi turun di partai pertama untuk menghadapi tunggal putra nomor 1 Jepang kala itu, Kento Momota.

Game pertama berjalan dengan baik-baik saja. Shi Yuqi pun memberikan perlawanan sengit hingga memaksa eks peringkat 1 ranking BWF harus susah payah menang dengan skor 22-20.

Memasuki game kedua, entah apa yang terjadi Shi Yuqi tampak kesulitan. Permainannya tidak seperti game pertama yang mampu mengimbangi Kento Momota. Bahkan di jeda interval, ia harus tertinggal 11-2.

Pasca interval permainannya tak kunjung membaik. Juara All England 2018 ini pun sampai harus tertinggal hingga skor 20-5. Di momen inilah keanehan mulai terjadi.

Shi Yuqi

Tinggal satu poin untuk Kento Momota menyudahi laga dengan kemenangan, Shi Yuqi secara mengejutkan memutuskan untuk mundur. Alasannya adalah karena ia mengaku jika kulit di sekitar kukunya mengalami infeksi.

Bukan hal aneh memang untuk seorang atlet mundur di tengah laga karena cedera. Namun keputusan tunggal putra andalan China itu yang mundur di saat lawan mendapat match poin adalah sikap yang kurang pantas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/40/3177609/pebulu_tangkis_indonesia-CFUt_large.jpg
Reaksi PBSI Usai 4 Pebulu Tangkis Sekaligus Resmi Keluar dari Pelatnas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/40/3177593/rinov_rivaldy_dan_pitha_haningtyas_mentari-5x1o_large.jpg
4 Pebulu Tangkis Resmi Keluar Pelatnas PBSI, Ada Yeremia Rambitan hingga Pitha Mentari!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/40/3177490/pasangan_baru_akan_mewarnai_turnamen_indonesia_international_challenge_i_2025-9T7R_large.jpg
Indonesia International Challenge I 2025, Tuan Rumah Turunkan Banyak Pasangan Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/40/3176745/loh_kean_yew_dan_viktor_axelsen-nJ2K_large.jpg
Kisah Bocah Ajaib Singapura Loh Kean Yew, Pebulu Tangkis yang Pernah Berguru di Padepokan Dubai Viktor Axelsen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/40/3176563/mathias_christiansen_bersama_alexandra_boje-vFnK_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Asal Denmark Mathias Christiansen, Ternyata Fasih Berbahasa Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/40/3176110/simak_kisah_lucu_huang_yaqiong_yang_ketahuan_pacaran_dengan_sesama_pebulu_tangkis_gara_gara_calon_mertua-gGdo_large.jpg
Kisah Lucu Pebulu Tangkis Supercantik Huang Yaqiong, Berusaha Tutupi Hubungan Asmara Malah Dibocorkan Calon Mertua
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement