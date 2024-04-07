Advertisement
MOTOGP

Lin Jarvis Ungkap Berbagai Cara Telah Dilakukan Yamaha demi Bisa Kompetitif di MotoGP 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |22:58 WIB
Lin Jarvis Ungkap Berbagai Cara Telah Dilakukan Yamaha demi Bisa Kompetitif di MotoGP 2024
Managing Director Yamaha, Lin Jarvis. (Foto: MotoGP)
LESMO – Direktur Yamaha, Lin Jarvis memastikan timnya akan tampil kompetitif di MotoGP 2024. Sebab berbagai cara telah dilakukan timnya untuk bisa membuat Yamaha kembali ke jalur kemenangan.

Seperti yang diketahui, Yamaha menjadi salah satu tim pabrikan asal Jepang yang tengah terpuruk di ajang balap MotoGP. Tentunya Yamaha tidak tinggal diam, seperti yang dikatakan Jarvis, tim yang diperkuat Fabio Quartararo dan Alex Rins itu pun sudah mulai berbenah.

Salah satu hal yang diperbaiki Yamaha adalah mengubah manajemen mereka. Yamaha juga mulai mendatngkan ahli-ahli terbaik di ajang balap tersebut demi meningkatkan kualitas motor YZR-M1.

"Kami telah melakukan perubahan signifikan pada organisasi kami termasuk sistem manajemen internal baru, perekrutan ahli terbaik dalam industri, kemitraan teknis eksternal baru, peningkatan anggaran pengembangan, dan program pengujian yang intensif,” kata Jarvis, dikutip dari laman resmi Yamaha MotoGP, Minggu (7/4/2024).

Lin Jarvis

“Semua perubahan ini dirancang untuk mempercepat proses bagi kami untuk kembali ke jalur kemenangan," tambahnya.

Berkat perubahan itu, Yamaha pun berhasil meyakinkan Quartararo untuk memperpanjang kontraknya di tim pabrikan Jepang tersebut. El Diablo –julukan Quartararo– yang sempat mengeluhkan motor Yamaha kini sepakat untuk terus membela tim tersebut hingga MotoGP 2026.

