Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pertimbangkan Balik ke MotoGP, Andrea Iannone Tertarik Gabung Ducati

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |20:33 WIB
Pertimbangkan Balik ke MotoGP, Andrea Iannone Tertarik Gabung Ducati
Andrea Iannone tertarik untuk kembali berkarier di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

VASTO - Mantan pembalap MotoGP, Andrea Iannone tampaknya tertarik bergabung dengan Ducati. Sebab ia merasa masih mampu untuk bersaing di level teratas sehingga kembali ke MotoGP bisa jadi pilihan untuk masa depannya.

Sebagai informasi, Iannone sempat mengakhiri kariernya di MotoGP karena mendapat hukuman. Ia harus menjalani larangan empat tahun karena diduga menggunakan steroid anabolik.

Rider asal Italia itu pun telah menyelesaikan masa hukumannya pada akhir 2023 lalu. Pembalap berusia 34 tahun itu telah kembali ke balapan motor dengan kompetisi World Superbike pada musim ini.

Menariknya di ajang Superbike tersebut, Iannone menjalani musim bersama tim GoEleven yang menggunakan motor Ducati. Sehingga jika mendapat tawaran untuk kembali ke MotoGP bersama Ducati ia tidak akan menolak.

Andrea Iannone

"Saya tahu bahwa saya masih bisa memberikan segalanya dan bersaing di level teratas," kata Iannone kepada La Gazzetta dello Sport, dikutip dari Speedweek, Minggu (7/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement