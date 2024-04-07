Pertimbangkan Balik ke MotoGP, Andrea Iannone Tertarik Gabung Ducati

VASTO - Mantan pembalap MotoGP, Andrea Iannone tampaknya tertarik bergabung dengan Ducati. Sebab ia merasa masih mampu untuk bersaing di level teratas sehingga kembali ke MotoGP bisa jadi pilihan untuk masa depannya.

Sebagai informasi, Iannone sempat mengakhiri kariernya di MotoGP karena mendapat hukuman. Ia harus menjalani larangan empat tahun karena diduga menggunakan steroid anabolik.

Rider asal Italia itu pun telah menyelesaikan masa hukumannya pada akhir 2023 lalu. Pembalap berusia 34 tahun itu telah kembali ke balapan motor dengan kompetisi World Superbike pada musim ini.

Menariknya di ajang Superbike tersebut, Iannone menjalani musim bersama tim GoEleven yang menggunakan motor Ducati. Sehingga jika mendapat tawaran untuk kembali ke MotoGP bersama Ducati ia tidak akan menolak.

"Saya tahu bahwa saya masih bisa memberikan segalanya dan bersaing di level teratas," kata Iannone kepada La Gazzetta dello Sport, dikutip dari Speedweek, Minggu (7/4/2024).