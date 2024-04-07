Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Termasuk Marc Marquez, Ini 2 Pembalap Jagoan Jorge Lorenzo untuk Juara MotoGP 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |00:09 WIB
Termasuk Marc Marquez, Ini 2 Pembalap Jagoan Jorge Lorenzo untuk Juara MotoGP 2024
Jorge Lorenzo dan Marc Marquez di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

MADRID – Eks rider MotoGP, Jorge Lorenzo, beberkan dua pembalap jagoannya untuk juara MotoGP 2024. Dia menyebut nama Marc Marquez dan Francesco Bagnaia.

Seperti diketahui, Bagnaia dan Marquez terlibat senggolan di saat balapan menyisakan tiga lap pada MotoGP Portugal 2024 yang berlangsung di Sirkuit Algarve, Portugal. Namun, Marquez masih bisa melanjutkan balapan kendati finis posisi 16, sementara Bagnaia gagal finis.

Marc Marquez

Insiden itu seakan menandakan bahwa adanya persaingan internal antara rider Ducati. Walaupun Lorenzo merasa bahwa ada kemungkinan Bagnaia yang bersalah dalam insiden tersebut. Tapi di sisi lain, Marquez juga tampil agresif terlebih saat ini dengan Ducati Desmosedici GP23 miliknya.

Oleh karena itu, Marquez tak ingin menghukum soal siapa yang salah pada insiden tersebut. Namun, dia memberi jempol kepada Pecco -julukan Bagnaia- karena menunjukkan sikap yang sangat tenang kendati dalam tekanan yang tinggi.

“Baru dua balapan telah berlalu dan jalan masih panjang. Pecco telah menunjukkan sikap dingin dan ketenangan yang luar biasa,” kata Lorenzo, dilansir dari Motosan, Minggu (7/4/2024).

“Mungkin dia melakukan kesalahan, tapi dia tetap seorang juara yang hebat, seorang pilot yang sangat tenang dan cerdas,” sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement