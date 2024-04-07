Termasuk Marc Marquez, Ini 2 Pembalap Jagoan Jorge Lorenzo untuk Juara MotoGP 2024

MADRID – Eks rider MotoGP, Jorge Lorenzo, beberkan dua pembalap jagoannya untuk juara MotoGP 2024. Dia menyebut nama Marc Marquez dan Francesco Bagnaia.

Seperti diketahui, Bagnaia dan Marquez terlibat senggolan di saat balapan menyisakan tiga lap pada MotoGP Portugal 2024 yang berlangsung di Sirkuit Algarve, Portugal. Namun, Marquez masih bisa melanjutkan balapan kendati finis posisi 16, sementara Bagnaia gagal finis.

Insiden itu seakan menandakan bahwa adanya persaingan internal antara rider Ducati. Walaupun Lorenzo merasa bahwa ada kemungkinan Bagnaia yang bersalah dalam insiden tersebut. Tapi di sisi lain, Marquez juga tampil agresif terlebih saat ini dengan Ducati Desmosedici GP23 miliknya.

Oleh karena itu, Marquez tak ingin menghukum soal siapa yang salah pada insiden tersebut. Namun, dia memberi jempol kepada Pecco -julukan Bagnaia- karena menunjukkan sikap yang sangat tenang kendati dalam tekanan yang tinggi.

“Baru dua balapan telah berlalu dan jalan masih panjang. Pecco telah menunjukkan sikap dingin dan ketenangan yang luar biasa,” kata Lorenzo, dilansir dari Motosan, Minggu (7/4/2024).

“Mungkin dia melakukan kesalahan, tapi dia tetap seorang juara yang hebat, seorang pilot yang sangat tenang dan cerdas,” sambungnya.