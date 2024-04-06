Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Resmi Perpanjang Kontrak Fabio Quartararo, Lin Jarvis Akui Yamaha Tak Mau Kehilangan Pembalap Hebat

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |03:04 WIB
Resmi Perpanjang Kontrak Fabio Quartararo, Lin Jarvis Akui Yamaha Tak Mau Kehilangan Pembalap Hebat
Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. (Foto: Instagram/yamahamotogp)
LISMO – Tim Monster Energy Yamaha dan Fabio Quartararo sepakat untuk terus bekerja sama hingga MotoGP 2026. Yamaha bisa dikatakan bergerak cepat memperpanjang kontrak sang juara dunia MotoGP 2021 itu karena tak mau kehilangan talenta luar biasa seperti Quartararo.

Pada Jumat 5 April 2024, Yamaha akhirnya memperjelas masa depan Quartararo di tengah rumor liar yang beredar terkait masa depannya. Mereka memperpanjang kontrak pembalap asal Prancis itu di tim pabrikan mereka selama dua tahun ke depan hingga MotoGP 2026 mendatang.

Keputusan itu bisa dibilang cukup mengejutkan karena El Diablo -julukan Quartararo- terus menyuarakan hal-hal negatif terkait performa motornya. Meski sudah ada sedikit peningkatan di MotoGP 2024, dia sadar bahwa levelnya masih jauh dari saat dirinya menjadi juara MotoGP 2021 lalu dan bersaing dalam perebutan gelar juara pada musim 2022.

Di sisi lain, pihak Yamaha berulang kali mengungkapkan bahwa mereka sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk membuat motor M1 mereka menjadi kompetitif lagi di papan atas. Namun, tim pabrikan Iwata sadar jalan yang harus ditempuh untuk mencapai level tersebut masih panjang.

Managing Director Yamaha, Lin Jarvis pun mengungkapkan bahwa keberadaan Quartararo sangat penting dalam proyek Yamaha di MotoGP sehingga kontrak baru ditawarkan padanya. Kata dia, pembalap berusia 24 tahun itu merupakan rider yang sangat berbakat, pekerja keras, bisa bekerjasama bersama timnya dengan baik dan masih punya masa depan yang panjang di MotoGP.

Fabio Quartararo bersama Lin Jarvis

“Mempertahankan Fabio sebagai bagian dari tim pabrikan adalah bagian penting dari proyek MotoGP Yamaha. Fabio adalah talenta luar biasa, pekerja keras, pemain tim yang hebat dan dia masih memiliki banyak tahun kompetitif di depannya,” kata Jarvis dilansir dari Speedweek, Sabtu (6/4/2024).

“Yamaha Motor Company, Yamaha Motor Racing, dan Tim Monster Energy Yamaha MotoGP berupaya sekuat tenaga untuk memastikan Fabio memiliki masa depan cerah dengan mengambil pendekatan yang lebih agresif dalam pengembangan sepeda motor,” tambahnya.

Quartararo sendiri menyebut bahwa pembuktian Yamaha bahwa mereka telah memiliki pendekatan dan mentalitas yang lebih agresif dari segi pengembangan membuatnya yakin untuk bertahan. Jarvis pun membeberkan apa saja usaha yang telah dilakukan oleh tim pabrikan asal Jepang itu untuk mempertegas komitmen mereka dengan sang pembalap andalan.

Halaman:
1 2
