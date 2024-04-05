Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Menang atas Houston Rockets, Golden State Warriors Jaga Asa Lolos ke Babak Playoff

HASIL NBA 2023-2024 hari ini, Jumat (5/4/2024), menampilkan lima pertandingan menarik. Salah satunya seperti kemenangan manis Golden State Warriors atas Houston Rockets.

Bagi Warriors, kemenangan enam beruntun yang mereka torehkan sejauh ini jelas sangat berarti. Sebab mereka mampu menjaga asa untuk lolos ke babak playoff NBA 2023-2024.

Bertandang ke Toyota Center, Warriors tampil luar biasa sejak awal pertandingan di mana mereka bisa memimpin dengan skor 33-24 di kuarter pertama. Mereka pun terus menjaga keefektifan serangan mereka di kuarter kedua hingga mampu memperlebar jarak menjadi 65-50.

Tim asuhan Steve Kerr itu mendapatkan perlawanan ketat dari Rockets di kuarter ketiga, tetapi mereka masih bisa menambah keunggulan menjadi 99-83. Di kuarter terakhir, tim tuan rumah kembali keteteran meladeni permainan tim tamu. Alhasil, Warriors sukses mengamankan kemenangan dengan skor 133-110.

Stephen Curry tampil sangat gemilang bagi Warriors dalam pertandingan ini. Legenda berusia 36 tahun itu membukukan 29 poin dengan tambahan enam rebound dan enam assist.

Klay Thompson juga bermain cemerlang untuk tim asal San Francisco itu dengan mengoleksi 29 poin, tiga rebound dan empat assist. Trayce Jackson-Davis pun tak kalah apik dengan mencetak 20 poin, lima rebound dan empat assist.

Hasil positif itu membuat Warriors meraih enam kemenangan beruntun yang membuat mereka berada di peringkat 10 klasemen sementara wilayah barat dengan rekor 42-34. Alhasil, Draymond Green dan kolega menjaga asa untuk menembus babak playoff wilayah di mana mereka kini terpaut dua kemenangan saja dari Sacramento Kings, yang duduk di batas zona aman yakni posisi delapan.