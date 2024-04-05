Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Menang atas Houston Rockets, Golden State Warriors Jaga Asa Lolos ke Babak Playoff

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |15:23 WIB
Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Menang atas Houston Rockets, Golden State Warriors Jaga Asa Lolos ke Babak Playoff
Golden State Warriors menang 133-110 atas Houston Rockets di NBA 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL NBA 2023-2024 hari ini, Jumat (5/4/2024), menampilkan lima pertandingan menarik. Salah satunya seperti kemenangan manis Golden State Warriors atas Houston Rockets.

Bagi Warriors, kemenangan enam beruntun yang mereka torehkan sejauh ini jelas sangat berarti. Sebab mereka mampu menjaga asa untuk lolos ke babak playoff NBA 2023-2024.

Bertandang ke Toyota Center, Warriors tampil luar biasa sejak awal pertandingan di mana mereka bisa memimpin dengan skor 33-24 di kuarter pertama. Mereka pun terus menjaga keefektifan serangan mereka di kuarter kedua hingga mampu memperlebar jarak menjadi 65-50.

Tim asuhan Steve Kerr itu mendapatkan perlawanan ketat dari Rockets di kuarter ketiga, tetapi mereka masih bisa menambah keunggulan menjadi 99-83. Di kuarter terakhir, tim tuan rumah kembali keteteran meladeni permainan tim tamu. Alhasil, Warriors sukses mengamankan kemenangan dengan skor 133-110.

Stephen Curry tampil sangat gemilang bagi Warriors dalam pertandingan ini. Legenda berusia 36 tahun itu membukukan 29 poin dengan tambahan enam rebound dan enam assist.

Houston Rockets vs Golden State Warriors

Klay Thompson juga bermain cemerlang untuk tim asal San Francisco itu dengan mengoleksi 29 poin, tiga rebound dan empat assist. Trayce Jackson-Davis pun tak kalah apik dengan mencetak 20 poin, lima rebound dan empat assist.

Hasil positif itu membuat Warriors meraih enam kemenangan beruntun yang membuat mereka berada di peringkat 10 klasemen sementara wilayah barat dengan rekor 42-34. Alhasil, Draymond Green dan kolega menjaga asa untuk menembus babak playoff wilayah di mana mereka kini terpaut dua kemenangan saja dari Sacramento Kings, yang duduk di batas zona aman yakni posisi delapan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/36/3023359/dallas-mavericks-gagal-juara-nba-2023-2024-begini-reaksi-legawa-kyrie-irving-dan-luca-doncic-VSLP8ziy0z.jpg
Dallas Mavericks Gagal Juara NBA 2023-2024, Begini Reaksi Legawa Kyrie Irving dan Luca Doncic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022838/boston-celtics-juara-jaylen-brown-jadi-mvp-nba-finals-2023-2024-c2AmCWmU95.JPG
Boston Celtics Juara, Jaylen Brown Jadi MVP NBA Finals 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022815/bawa-boston-celtics-juara-musim-2023-2024-al-horford-catatkan-pertandingan-playoff-terbanyak-untuk-gelar-nba-pertama-7IyM59071k.JPG
Bawa Boston Celtics Juara Musim 2023-2024, Al Horford Catatkan Pertandingan Playoff Terbanyak untuk Gelar NBA Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022746/breaking-news-boston-celtics-juaranba-2023-2024-usai-kalahkan-dallas-mavericks-di-game-5-t4bScP5ncK.JPG
Breaking News: Boston Celtics Juara NBA 2023-2024 Usai Kalahkan Dallas Mavericks di Final Game 5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/36/3021909/nba-indonesia-gelar-nobar-gim-keempat-final-nba-2023-2024-bersama-komunitas-pencinta-basket-twsJmWcid3.jpg
NBA Indonesia Gelar Nobar Gim Keempat Final NBA 2023-2024 Bersama Komunitas Pencinta Basket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/36/3021868/hasil-final-nba-2023-2024-dallas-maverick-menang-boston-celtics-tunda-gelar-juara-YZSRvkvIfo.JPG
Hasil Final NBA 2023-2024: Dallas Maverick Menang, Boston Celtics Tunda Gelar Juara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement