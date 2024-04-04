Bawa-Bawa Valentino Rossi, Davide Brivio Tegaskan Antusias Penonton MotoGP Masih Tinggi

MANAGER tim legendaris MotoGP, Davide Brivio, menegaskan bahwa penonton MotoGP masih tinggi saat ini. Hal ini dipastikan, meski hype terhadap MotoGP sempat menurun seiring pensiunnya sang pembalap bintang, Valentino Rossi.

Ya, Rossi memang telah menjadi sosok ikonik di MotoGP. Tak ayal, ketika dirinya memutuskan pensiun pada akhir musim 2021, MotoGP langsung merasakan dampak dari kehilangannya.

Antusiasme balapan MotoGP terlihat menurun. Hal itu terlihat dari penurunan jumlah penonton di sejumlah seri.

Brivio pun mengakui Valentino Rossi jadi sosok superstar terbesar di MotoGP. Tak ayal, The Doctor -julukan Valentino Rossi- sudah memiliki banyak sekali penggemar.