HOME SPORTS NETTING

Aryono Miranat Sebut Masa Depan Kevin Sanjaya Sudah Diputuskan, Tunggu Pengumuman PBSI

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |15:26 WIB
Aryono Miranat Sebut Masa Depan Kevin Sanjaya Sudah Diputuskan, Tunggu Pengumuman PBSI
Masa depan Kevin Sanjaya disebut sudah diputuskan (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Kepala pelatih ganda putra PBSI, Aryono Miranat, menjawab teka-teki tentang masa depan Kevin Sanjaya Sukamuljo. Ia memastikan nasib sang pebulu tangkis sudah diputuskan.

Keputusan ini sudah dibicarakan dengan sejumlah pihak, termasuk bersama Kabid Binpres PBSI, Ricky Subagja; Kepala Pelatih PBSI, Rionny Mainaky; dan Kevin sendiri.

Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo

Akan tetapi, Aryono belum bisa mengatakan secara gamblang keputusan apa yang telah diambil untuk masa depan Kevin. Hal tersebut nantinya akan diumumkan secara langsung oleh PBSI.

"Kemarin saya sudah rapat dengan Kabid Binpres sama kepala pelatih, nanti mungkin akan diumumkan," ujar Aryono saat ditemui awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Pelatnas PBSI, Rabu (3/4/2024).

"Sudah ada (keputusan). Itu juga sudah lama juga cuma kan saya enggak bisa ngomongin di sini," lanjut pria berjuluk Coach Naga Air itu.

Halaman:
1 2
