Aryono Miranat Sebut Masa Depan Kevin Sanjaya Sudah Diputuskan, Tunggu Pengumuman PBSI

JAKARTA - Kepala pelatih ganda putra PBSI, Aryono Miranat, menjawab teka-teki tentang masa depan Kevin Sanjaya Sukamuljo. Ia memastikan nasib sang pebulu tangkis sudah diputuskan.

Keputusan ini sudah dibicarakan dengan sejumlah pihak, termasuk bersama Kabid Binpres PBSI, Ricky Subagja; Kepala Pelatih PBSI, Rionny Mainaky; dan Kevin sendiri.

Akan tetapi, Aryono belum bisa mengatakan secara gamblang keputusan apa yang telah diambil untuk masa depan Kevin. Hal tersebut nantinya akan diumumkan secara langsung oleh PBSI.

"Kemarin saya sudah rapat dengan Kabid Binpres sama kepala pelatih, nanti mungkin akan diumumkan," ujar Aryono saat ditemui awak media termasuk MNC Portal Indonesia (MPI) di Pelatnas PBSI, Rabu (3/4/2024).

BACA JUGA: Ricky Subagja Harap Kevin Sanjaya Tetap Lanjutkan Karier sebagai Pebulu Tangkis

"Sudah ada (keputusan). Itu juga sudah lama juga cuma kan saya enggak bisa ngomongin di sini," lanjut pria berjuluk Coach Naga Air itu.