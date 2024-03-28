Advertisement
NETTING

Ricky Subagja Harap Kevin Sanjaya Tetap Lanjutkan Karier sebagai Pebulu Tangkis

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 28 Maret 2024 |07:12 WIB
Ricky Subagja Harap Kevin Sanjaya Tetap Lanjutkan Karier sebagai Pebulu Tangkis
Kevin Sanjaya Sukamuljo diharapkan terus menjadi atlet bulu tangkis (Foto: PBSI)
JAKARTA - Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI (Kabid Binpres PBSI), Ricky Subagja, berharap Kevin Sanjaya Sukamuljo tetap melanjutkan kariernya sebagai pemain bulu tangkis. Menurutnya, pria asal Banyuwangi itu masih memiliki potensi besar.

Sebelumnya, mantan partner Kevin yakni Marcus Fernaldi Gideon telah memutuskan gantung raket. Sinyo mengumumkan pensiun melalui akun pribadinya di Instagram pada 9 Maret 2024.

Kevin Sanjaya Sukamuljo

Sementara, Kevin yang belum menjalani latihan di Pelatnas PBSI sejak awal 2024 juga masih dipertanyakan masa depannya. Namun, Ricky sendiri berharap pemain berusia 28 tahun itu tetap bertahan.

Menurut Ricky, Kevin masih memiliki kapasitas yang patut disegani lawan-lawannya. Selain itu, dengan pengalamannya, dia juga diharapkan bisa membantu para pemain muda untuk naik level.

"Inginnya sih kalau dari saya sebagai Binpres, seorang Kevin sebetulnya masih bisa eksis dalam kapasitasnya sebagai pemain," kata Ricky saat ditemui di Pelatnas PBSI di Cipayung, Jakarta Timur, dikutip pada Kamis (28/3/2024).

"Daddies (julukan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan) saja masih bisa main, jadi tinggal bagaimana komitmennya dia. Saya masih berharap dia dapat menarik pemain-pemain di bawahnya," lanjut mantan peraih medali emas Olimpiade itu.

