Update Ranking BWF Usai Spain Masters 2024: Sabar Karyaman/Reza Pahlevi Langsung Melejit 8 Posisi Usai Sabet Gelar Juara!

UPDATE ranking BWF usai Spain Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda putra non-pelatnas Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, sendiri langsung meljit posisinya di ranking BWF usai sukses sabet gelar juara.

Ya, Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) baru saja merilis pembaruan ranking para pebulu tangkis dunia pada Selasa 2 April 2024. Sabar/Reza naik delapan tingkat dari posisi 34 dunia menjadi ranking 26 dunia usai menjadi juara Spain Masters 2024.

Hasil manis itu diraih setelah Sabar/Reza mengalahkan wakil Malaysia, Junaidi Arif/Roy King YAP di partai final. Bermain di Centro Deportivo Municipal Gallur, Madrid, Spanyol pada Minggu (31/3/2024) lalu, Sabar/Reza berhasil menang dalam pertarungan tiga gim (21-18, 17-21, 21-19). Kemenangan ini menandakan titel pertama bagi Sabar/Reza di turnamen level Super 300.

Sementara itu, ganda putra lain Indonesia tidak memiliki perubahan signifikan. Di antaranya, ada Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto yang masih menduduki peringkat ketujuh dunia, Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana yang tetap di ranking sembilan, dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang berada di posisi ke-13.

Beralih ke sektor tunggal putra, tidak ada perubahan mencolok untuk para pebulu tangkis Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting masih berada di peringkat ketiga, Jonatan Christie duduk di posisi kelima, dan Chico Aura Dwi Wardoyo yang terpaut jauh di ranking ke-29.