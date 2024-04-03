Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Jelang Kontrak Sergio Perez Habis di Akhir F1 2024, Bos Red Bull Bongkar Kriteria Tandem Max Verstappen

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |00:05 WIB
Jelang Kontrak Sergio Perez Habis di Akhir F1 2024, Bos Red Bull Bongkar Kriteria Tandem Max Verstappen
Sergio Perez dan Max Verstappen kala membela Red Bull Racing. (Foto: Reuters)
A
A
A

TEKA-teki soal siapa yang akan menemani Max Verstappen di Red Bull Racing di musim F1 2025 masih belum terjawab. Direktur tim Red Bull, Helmut Marko, pun membeberkan kriteria pembalap yang dicari untuk menjadi tandem dari Max Verstappen.

Ada satu kriteria yang tampaknya sangat ditonjolkan Red Bull. Marko mengisyaratkan bahwa umur menjadi faktor penting dalam pemilihan pembalap.

Max Verstappen dan Sergio Perez

Marko mengaku bahwa Perez sejatinya tampil luar biasa selama ini, termasuk pada awal F1 2024. Namun, dia ingin melihat ke masa depan dan umur menjadi faktor pertimbangan yang cukup kuat.

"Perez dalam posisi yang bagus saat ini. Pertanyaan tentang siapa yang akan menggantikan dia sebenarnya tidak terlalu diperbincangkan," kata Marko seusai GP Australia, dilansir dari Crash, Rabu (3/4/2024).

"Namun, semua tentang masa depan. Perez tidak lagi muda dan begitu juga Daniel Ricciardo," tambahnya.

Perez dan pembalap AlphaTauri, Daniel Ricciardo, saat ini berusia 34 tahun. Keduanya bisa dibilang sebagai pembalap veteran yang sudah berumur di ajang F1 saat ini.

Nama pembalap muda dari tim Red Bull Junior, Liam Lawson, sempat disebut oleh Marko. Namun, dia tak ingin gegabah dan mengambil keputusan terlalu cepat.

Halaman:
1 2
