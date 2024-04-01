Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Carlos Sainz Jr Harap Ferrari Terus Jadi Pesaing Red Bull di F1 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |13:21 WIB
Carlos Sainz Jr Harap Ferrari Terus Jadi Pesaing Red Bull di F1 2024
Carlos Sainz Jr berharap Scuderia Ferrari bisa menjadi pesaing Red Bull Racing (Foto: Reuters/Mark Peterson)
CARLOS Sainz Jr berharap timnya bisa terus menjadi penantang Red Bull Racing di F1 2024. Pasalnya, Scuderia Ferrari mampu mendapatkan hasil bagus di F1 GP Australia 2024.

Scuderia Ferrari sukses mengalahkan Red Bull di GP Australia yang berlangsung di Sirkuit Albert Park, Melbourne. Sainz keluar sebagai pemenang dan Charles Leclerc meraih posisi kedua.

Carlos Sainz Jr (Scuderia Ferrari) beraksi di F1 GP Australia 2024 (Foto: Reuters/Jaimi Joy)

Meski gagal finis, Max Verstappen masih memuncaki klasemen sementara dengan 51 poin dari dua kemenangan dan dua podium. Sedangkan, Leclerc berada di tempat kedua dengan 47 poin dari dua podium.

Sainz mengakui mobil SF-24 tampil sangat baik dan membuatnya serta Leclerc mampu mendapatkan hasil bagus. Kendati demikian, ia menilai akan sulit untuk Ferrari bisa terus berada terdepan jika tak melakukan peningkatan.

"Mobil kami bekerja dengan sangat baik akhir pekan lalu. Tapi akan sulit untuk berada di depan di trek mana pun sampai kami melakukan upgrade untuk menutup celah yang kami lihat di Bahrain dan Jeddah," kata Sainz, dikutip dari Speedweek, Senin (1/4/2024).

Meski Red Bull Racing mampu tampil apik di Kualifikasi, pembalap asal Spanyol itu mengatakan Ferrari masih bisa untuk mendekatinya. Sainz berharap The Prancing Horse bisa terus menjadi penantang bagi Red Bull Racing.

