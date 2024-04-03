Hasil Basketball Champions League Asia 2024: Prawira Bandung Sikat Wakil Tuan Rumah

ULAANBAATAR – Prawira Harum Bandung berhasil memetik kemenangan dalam laga perdana di Grup A babak kualifikasi pertama Basketball Champions League Asia 2024 (BCL Asia 2024). Mereka menyikat wakil tuan rumah, Bishrelt Metal, di UG Arena, Ulaanbaatar, Mongolia, pada Rabu (3/4/2024) malam WIB.

Prawira Bandung bermain gemilang sejak awal pertandingan di mana mereka mampu menyerang dengan efektif walau mendapatkan perlawanan sengit dari Bishrelt Metal. Hasilnya, juara IBL 2023 itu memimpin 21-16 di kuarter pertama dan memperlebar jarak menjadi 40-31 saat half time.

Dominasi tim asuhan David Singleton itu pun berlanjut di kuarter ketiga hingga bisa menjauh dengan keunggulan 68-43. Pada akhirnya, mereka sukses menundukkan tim tuan rumah dengan skor 83-66 di kuarter terakhir.

Antonio Hester tampil sebagai bintang bagi Prawira Bandung. Pemain asal Amerika Serikat itu membukukan 21 poin dengan tambahan delapan rebound dan tiga assist.

Brandone Francis dan Yudha Saputera juga bermain sangat gemilang dalam pertandingan ini. Francis menorehkan 19 poin, delapan rebound dan lima assist, sedangkan Yudha mengoleksi 19 poin, satu rebound dan tujuh assist.

Sedangkan di kubu Bishrelt Metal, ada Jeantal Cylla yang tampil memukau dengan mencatatkan 23 poin, empat rebound dan dua assist. Namun sayang, penampilan apiknya tak cukup untuk memberikan kemenangan bagi tuan rumah.