HOME SPORTS BASKET

Hasil Basketball Champions League Asia 2024: Prawira Bandung Sikat Wakil Tuan Rumah

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |21:08 WIB
Hasil Basketball Champions League Asia 2024: Prawira Bandung Sikat Wakil Tuan Rumah
Prawira Harum Bandung memenangi laga pertama Grup A Kualifikasi Basketball Champions League 2024 (Foto: FIBA Basketball)
A
A
A

ULAANBAATAR – Prawira Harum Bandung berhasil memetik kemenangan dalam laga perdana di Grup A babak kualifikasi pertama Basketball Champions League Asia 2024 (BCL Asia 2024). Mereka menyikat wakil tuan rumah, Bishrelt Metal, di UG Arena, Ulaanbaatar, Mongolia, pada Rabu (3/4/2024) malam WIB.

Prawira Bandung bermain gemilang sejak awal pertandingan di mana mereka mampu menyerang dengan efektif walau mendapatkan perlawanan sengit dari Bishrelt Metal. Hasilnya, juara IBL 2023 itu memimpin 21-16 di kuarter pertama dan memperlebar jarak menjadi 40-31 saat half time.

Prawira Harum Bandung vs Bishrelt Metal di BCL Asia 2024 (Foto: Instagram/@bclasia)

Dominasi tim asuhan David Singleton itu pun berlanjut di kuarter ketiga hingga bisa menjauh dengan keunggulan 68-43. Pada akhirnya, mereka sukses menundukkan tim tuan rumah dengan skor 83-66 di kuarter terakhir.

Antonio Hester tampil sebagai bintang bagi Prawira Bandung. Pemain asal Amerika Serikat itu membukukan 21 poin dengan tambahan delapan rebound dan tiga assist.

Brandone Francis dan Yudha Saputera juga bermain sangat gemilang dalam pertandingan ini. Francis menorehkan 19 poin, delapan rebound dan lima assist, sedangkan Yudha mengoleksi 19 poin, satu rebound dan tujuh assist.

Sedangkan di kubu Bishrelt Metal, ada Jeantal Cylla yang tampil memukau dengan mencatatkan 23 poin, empat rebound dan dua assist. Namun sayang, penampilan apiknya tak cukup untuk memberikan kemenangan bagi tuan rumah.

