Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Daftar Harga Tiket Indonesia Open 2024: Termurah Rp150 Ribu!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |22:51 WIB
Daftar Harga Tiket Indonesia Open 2024: Termurah Rp150 Ribu!
Jonatan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

DAFTAR harga tiket Indonesia Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Harga termurah dibanderol Rp150 ribu.

Ya, PBSI resmi mengumumkan harga tiket untuk gelaran Indonesia Open 2024. Hal itu diumumkan oleh Ketua Panita Penyelenggara Indonesia Open 2024, Armand Darmadji, dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Indonesia Open 2024

Turnamen berlevel Super 1000 ini direncanakan akan digelar pada 4-9 Juni 2024. Ajang berhadiah USD1,3 juta ini akan tetap dilaksanakan di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Penjualan tiket akan dijual secara online pada 26 April 2024 mulai pukul 13.00 WIB di website www.pbsi.id. Ada pun tiga kelas yang disediakan yakni VIP, Categori 1, dan Categori 2.

"Kami sudah siap menantikan para badminton lovers untuk hadir di Istora secara langsung menyaksikan dan mendukung para pemain kebanggaan kita untuk bisa hadir dalam ajang Indonesia Open 2024," kata Armand dalam konferensi pers yang turut dihadiri MNC Portal Indonesia.

"Kita akan melakukan tiket penjualan secara online yang akan dimulai pada hari Jumat 26 April 2024 mulai pukul 13.00 WIB," lanjutnya.

Pada harga tiket yang tertera, ada sedikit kenaikan harga dari tahun sebelumnya. Harga termurah senilai Rp150 ribu, sedangkan yang termahal Rp2.150.000.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/40/3021246/bantah-jonatan-christie-dan-anthony-ginting-simpan-tenaga-di-indonesia-open-2024-begini-penjelasan-irwansyah-1P21N2UIHe.jpg
Bantah Jonatan Christie dan Anthony Ginting Simpan Tenaga di Indonesia Open 2024, Begini Penjelasan Irwansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/13/40/3021230/6-ganda-campuran-dengan-pukulan-smash-terdahsyat-di-indonesia-open-2024-versi-bwf-nomor-1-dejan-ferdinansyah-UmDvZiVF6y.jpg
6 Ganda Campuran dengan Pukulan Smash Terdahsyat di Indonesia Open 2024 Versi BWF, Nomor 1 Dejan Ferdinansyah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/40/3020544/hasil-australia-open-2024-langkah-rehan-naufal-lisa-ayu-terhenti-di-32-beasr-VQvdERM4x1.jpg
Hasil Australia Open 2024: Langkah Rehan Naufal/Lisa Ayu Terhenti di 32 Beasr
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/40/3020031/7-pebulutangkis-tunggal-putri-dunia-yang-sukses-raih-back-to-back-juara-indonesia-open-sepanjang-sejarah-nomor-1-ratu-bulutangkis-legendaris-indonesia-MbXdNoO07y.jpg
7 Pebulutangkis Tunggal Putri Dunia yang Sukses Raih Back to Back Juara Indonesia Open Sepanjang Sejarah, Nomor 1 Ratu Bulutangkis Legendaris Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/11/40/3020015/kisah-shi-yu-qi-pebulutangkis-tunggal-putra-china-pertama-yang-juara-indonesia-open-2024-selama-35-tahun-penantian-utP46yPiPI.jpg
Kisah Shi Yu Qi, Pebulutangkis Tunggal Putra China Pertama yang Juara Indonesia Open 2024 Selama 35 Tahun Penantian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/40/3019862/3-cerita-di-balik-liang-wei-keng-wang-chang-pecah-telur-juara-di-istora-jmCsSB5036.jpeg
3 Cerita di Balik Liang Wei Keng/Wang Chang Pecah Telur Juara di Istora
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement