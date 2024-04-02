Daftar Harga Tiket Indonesia Open 2024: Termurah Rp150 Ribu!

DAFTAR harga tiket Indonesia Open 2024 akan diulas dalam artikel ini. Harga termurah dibanderol Rp150 ribu.

Ya, PBSI resmi mengumumkan harga tiket untuk gelaran Indonesia Open 2024. Hal itu diumumkan oleh Ketua Panita Penyelenggara Indonesia Open 2024, Armand Darmadji, dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Turnamen berlevel Super 1000 ini direncanakan akan digelar pada 4-9 Juni 2024. Ajang berhadiah USD1,3 juta ini akan tetap dilaksanakan di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

Penjualan tiket akan dijual secara online pada 26 April 2024 mulai pukul 13.00 WIB di website www.pbsi.id. Ada pun tiga kelas yang disediakan yakni VIP, Categori 1, dan Categori 2.

"Kami sudah siap menantikan para badminton lovers untuk hadir di Istora secara langsung menyaksikan dan mendukung para pemain kebanggaan kita untuk bisa hadir dalam ajang Indonesia Open 2024," kata Armand dalam konferensi pers yang turut dihadiri MNC Portal Indonesia.

"Kita akan melakukan tiket penjualan secara online yang akan dimulai pada hari Jumat 26 April 2024 mulai pukul 13.00 WIB," lanjutnya.

Pada harga tiket yang tertera, ada sedikit kenaikan harga dari tahun sebelumnya. Harga termurah senilai Rp150 ribu, sedangkan yang termahal Rp2.150.000.