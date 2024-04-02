Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Ralf Schumacher Nilai Max Verstappen Cocok Perkuat Mercedes

Rio Eristiawan , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |02:04 WIB
Ralf Schumacher Nilai Max Verstappen Cocok Perkuat Mercedes
Max Verstappen saat bersaing dengan Lewis Hamilton (Foto: Reuters)
A
A
A

MAX Verstappen diyakini cocok memperkuat Mercedes. Pendapat tersebut disampaikan langsung oleh salah satu mantan pembalap Formula One (F1), Ralf Schumacher.

Mercedez masih mencari sosok pengganti Lewis Hamilton. Pembalap asal Inggris itu secara mengejutkan bergabung dengan Scuderia Ferrari untuk F1 2025.

Meski memiliki kontrak hingga 2028, tetapi Max Verstappen dirumorkan akan bergabung dengan Mercedez. Terlebih pembalap asal Belanda itu bisa mengaktifkan klausul pemutusan kontraknya lebih awal.

Sementara Ralf Schumacher mengatakan Mercedez adalah alternatif paling bagus untuk Max Verstappen karena bisa berbahasa Jerman. Selain itu, ia menilai Max Verstappen memiliki kepribadian yang selalu ingin menang sehingga akan cocok dengan Mercedez.

“Max Verstappen bisa berbahasa Jerman, dan oleh karena itu Mercedes adalah alternatif yang sangat, sangat bagus untuknya,” kata Ralf Schumacher dikutip dari Crash, Senin (1/4/2024).

“Dan dia juga akan cocok, terutama kepribadiannya. Tapi itu belum terlalu jauh," jelasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement