Ralf Schumacher Nilai Max Verstappen Cocok Perkuat Mercedes

MAX Verstappen diyakini cocok memperkuat Mercedes. Pendapat tersebut disampaikan langsung oleh salah satu mantan pembalap Formula One (F1), Ralf Schumacher.

Mercedez masih mencari sosok pengganti Lewis Hamilton. Pembalap asal Inggris itu secara mengejutkan bergabung dengan Scuderia Ferrari untuk F1 2025.

Meski memiliki kontrak hingga 2028, tetapi Max Verstappen dirumorkan akan bergabung dengan Mercedez. Terlebih pembalap asal Belanda itu bisa mengaktifkan klausul pemutusan kontraknya lebih awal.

Sementara Ralf Schumacher mengatakan Mercedez adalah alternatif paling bagus untuk Max Verstappen karena bisa berbahasa Jerman. Selain itu, ia menilai Max Verstappen memiliki kepribadian yang selalu ingin menang sehingga akan cocok dengan Mercedez.

“Max Verstappen bisa berbahasa Jerman, dan oleh karena itu Mercedes adalah alternatif yang sangat, sangat bagus untuknya,” kata Ralf Schumacher dikutip dari Crash, Senin (1/4/2024).

“Dan dia juga akan cocok, terutama kepribadiannya. Tapi itu belum terlalu jauh," jelasnya.