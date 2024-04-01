Liberty Media Resmi Akuisisi MotoGP dari Dorna Sports

COLORADO – Liberty Media resmi mengakuisisi MotoGP dari Dorna Sports. Kesepakatan ini membuat raksasa media asal Amerika Serikat itu menguasai sebanyak 86 persen saham di MotoGP.

“Liberty Media Corporation telah mengumumkan kesepakatan untuk mengakuisisi MotoGP,” tulis pernyataan resmi di situs MotoGP, Senin (1/4/2024).

Dengan mengakui sisi MotoGP, Liberty Media saat ini menguasai dua balapan besar di dunia setelah mereka juga memegang saham di ajang Formula One (F1) . Akuisisi ini membuat Liberty Media memiliki saham 86 persen, sedangkan Dorna Sports masih mempunyai sisanya sebesar 14 persen.

Dorna Sports juga masih memiliki hak eksklusif untuk balap motor lainnya, termasuk feeder series MotoGP, yakni Moto2 dan Moto3, FIM Enel MotoE World Championship, MOTUL FIM World Superbike Championship serta FIM Women’s Circuit Racing World Championship.

Transaksi ini disebut menggambarkan nilai perusahaan MotoGP sebesar 4,2 miliar euro atau sekitar Rp72 triliun. CEO Liberty Media, Greg Maffei mengatakan senang perusahaannya bisa memperluas aset dalam dunia olahraga.

“Kami sangat senang dapat memperluas portofolio aset olahraga dan hiburan terkemuka kami dengan mengakuisisi MotoGP,” tutur Maffei dilansir dari laman resmi MotoGP.