Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Liberty Media Resmi Akuisisi MotoGP dari Dorna Sports

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 01 April 2024 |19:02 WIB
Liberty Media Resmi Akuisisi MotoGP dari Dorna Sports
Liberty Media resmi mengakuisisi MotoGP dari Dorna Sports (Foto: Reuters)
A
A
A

COLORADO – Liberty Media resmi mengakuisisi MotoGP dari Dorna Sports. Kesepakatan ini membuat raksasa media asal Amerika Serikat itu menguasai sebanyak 86 persen saham di MotoGP.

“Liberty Media Corporation telah mengumumkan kesepakatan untuk mengakuisisi MotoGP,” tulis pernyataan resmi di situs MotoGP, Senin (1/4/2024).

Dengan mengakui sisi MotoGP, Liberty Media saat ini menguasai dua balapan besar di dunia setelah mereka juga memegang saham di ajang Formula One (F1) . Akuisisi ini membuat Liberty Media memiliki saham 86 persen, sedangkan Dorna Sports masih mempunyai sisanya sebesar 14 persen.

Dorna Sports juga masih memiliki hak eksklusif untuk balap motor lainnya, termasuk feeder series MotoGP, yakni Moto2 dan Moto3, FIM Enel MotoE World Championship, MOTUL FIM World Superbike Championship serta FIM Women’s Circuit Racing World Championship.

Transaksi ini disebut menggambarkan nilai perusahaan MotoGP sebesar 4,2 miliar euro atau sekitar Rp72 triliun. CEO Liberty Media, Greg Maffei mengatakan senang perusahaannya bisa memperluas aset dalam dunia olahraga.

“Kami sangat senang dapat memperluas portofolio aset olahraga dan hiburan terkemuka kami dengan mengakuisisi MotoGP,” tutur Maffei dilansir dari laman resmi MotoGP.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement