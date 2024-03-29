Advertisement
SPORT LAIN

Lalu Muhammad Zohri dan Odekta Elvina Naibaho Lolos Olimpiade Paris 2024 Jalur Wildcard, Indonesia Kini Sudah Punya 9 Wakil!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |06:57 WIB
Lalu Muhammad Zohri dan Odekta Elvina Naibaho Lolos Olimpiade Paris 2024 Jalur Wildcard, Indonesia Kini Sudah Punya 9 Wakil!
Lalu Muhammad Zohri kala berlaga. (Foto: Reuters)
LALU Muhammad Zohri dan Odekta Elvina Naibaho dipastikan lolos Olimpiade Paris 2024. Dengan begitu, kontingen Indonesia sudah berisikan 9 wakil sejauh ini di Olimpiade Paris 2024.

Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari, mengatakan Indonesia memiliki sembilan wakil untuk tampil di Olimpiade Paris 2024 usai Lalu Muhammad Zohri dan Odekta Elvina Naibaho dipastikan tampil. Kedua atlet atletik Indonesia itu lolos melalui jalur wildcard.

Lalu Muhammad Zohri

"Per hari ini, 9 atlet dari Indonesia yang sudah tercatat untuk resmi menjadi atlet di Olimpiade Paris 2024. Kita ada tambahan dari atletik, yaitu Muhammad Zohri atau lalu dan Odekta. Jadi dari nomor 100 meter dan nomor maraton," kata Raja Sapta Oktohari di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis 28 Maret 2024.

"Jadi beberapa yang dipilih itu akhirnya diputuskan dari PB PASI bahwa nomor 100 meter putra dan nomor marathon putri," jelasnya.

Sebelumnya, Indonesia telah meloloskan tujuh wakil untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Mereka adalah dua atlet panahan putra dan putri, yakni Arif Dwi Pangestu serta Diananda Choirunisa.

