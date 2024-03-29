Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Pertarungan Menuju Puncak Juara, Saksikan Live Streaming BWF Madrid Spain Masters 2024 di Vision+!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |11:55 WIB
Pertarungan Menuju Puncak Juara, Saksikan Live Streaming BWF Madrid Spain Masters 2024 di Vision+!
Saksikan Spain Masters 2024 di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

BWF Spain Masters 2024 menjadi gelaran turnamen Super 300 yang menutup pertandingan BWF World Tour pada Maret 2024. Bertanding sejak 26 Maret 2024 di Centro Deportivo Municipal Gallur, Madrid, Spanyol, pertandingan babak semifinal dan final bisa disaksikan melalui live streaming Vision+.

BWF Spain Masters 2024 akan menyerahkan total hadiah 210 ribu dolar AS atau senilai Rp3,32 miliar kepada para pemenangnya. Sejumlah wakil Indonesia saat ini tengah berjuang untuk berhasil lolos ke babak perempatfinal, memegang keunggulan agar sampai ke babak semifinal dan final.

Ester Nurumi Tri Wardoyo

Berikut jadwal BWF Madrid Spain Masters 2024 yang tayang di Vision+:

Sabtu, 30 Maret 2024

SPORTSTARS 2 | 16.00 WIB | LIVE | Semifinal Part 1

SPOTV | 18.00 WIB | LIVE | Semifinal Part 2

Minggu, 31 Maret 2024

SPORTSTARS 2 | 15.00 WIB | LIVE | Final

SPOTV | 15.00 WIB | LIVE | Final

Nantikan pertandingan sengit para perwakilan atlet badminton lainnya yang bisa disaksikan secara langsung melalui Vision+.

Selain BWF Madrid Spain Masters 2024, saksikan juga berbagai pertandingan olahraga lainnya di Vision+ dengan berlangganan Vision+ Premium Sports. Untuk pengalaman menonton yang maksimal, Anda bisa menyaksikannya melalui Android TV Vision+ TV, beserta dengan konten-konten Vision+ lain yang bisa Anda pilih.

