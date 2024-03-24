Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Race MotoGP Portugal 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |19:14 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Race MotoGP Portugal 2024
Marc Marquez dan Alex Marquez bersama Jose Mourinho jelang balapan utama MotoGP Portugal 2024. (Foto: Gresini Racing)
A
A
A

LINK live streaming race MotoGP Portugal 2024 bisa diketahui dalam artikel ini. Balapan seri kedua MotoGP 2024 yang akan digelar di Sirkuit Alvarge, Portimao, Portugal, pada Minggu (24/3/2024) pukul 21.00 WIB itu bisa disaksikan secara live streaming di Vision+.

Ya, rangkaian MotoGP Portugal 2024 mencapai puncaknya hari ini dengan digelarnya balapan utama. Sebelumnya, Marc Marquez cs diketahui telah mentas di sesi sprint race MotoGP Portugal 2024. Dalam sesi itu, Maverick Vinales dari Aprilia Racing sukses keluar sebagai pemenang.

Marc Marquez

Podium sprint race MotoGP Portugal 2024 makin jadi sorotan karena kehadiran Marc Marquez. Dia berhasil finis di posisi kedua dalam sesi itu. Ini jadi podium pertamanya yang diraih bersama Gresini Ducati.

Usai berhasil tampil ciamik di sprint race MotoGP Portugal 2024, Marquez tentunya turut difavoritkan menang di balapan utama. Tak ayal, penampilannya akan sangat dinantikan.

“Saya terkejut dengan Marc, mengingat dua kali terjatuh cukup keras, seharusnya menghilangkan kepercayaan diri. Tetapi, mereka (Gresini) memiliki pembalap berpengalaman yang hebat di motor mereka,” ujar Jorge Lorenzo, dikutip dari Motosan, Minggu (24/3/2024).

“Dia benar-benar memiliki ritmenya. Ia menunjukkan keberanian dan kegagahan di momen-momen penting balapan, juga terbantu dengan keluarnya Bagnaia dari lintasan. Saya yakin keadaannya akan membaik sedikit demi sedikit,” jelas Lorenzo.

Halaman:
1 2
