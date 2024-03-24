Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

F1 GP Australia 2024: Carlos Sainz Jr Tak Percaya Bisa Start Posisi 2

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 24 Maret 2024 |00:07 WIB
F1 GP Australia 2024: Carlos Sainz Jr Tak Percaya Bisa Start Posisi 2
Carlos Sainz Jr tak percaya bisa start dari posisi 2 di F1 GP Australia 2024 (Foto: Reuters/Jaimi Joy)
MELBOURNE - Carlos Sainz Jr tak percaya bisa mengamankan posisi start kedua pada balapan F1 GP Australia 2024. Pembalap tim Scuderia Ferrari itu masih merasa sedikit karatan karena tidak tampil pada seri sebelumnya di Arab Saudi.

Penampilan impresif ditunjukkan Sainz pada sesi kualifikasi di Sirkuit Albert Park, Melbourne, Sabtu 23 Maret 2024 siang WIB. Pembalap asal Spanyol itu sempat menduduki posisi teratas pada klasemen catatan waktu.

Carlos Sainz Jr (Scuderia Ferrari) beraksi di F1 GP Australia 2024 (Foto: Reuters/Jaimi Joy)

Namun, Max Verstappen lalu mencuri pole position dari tangan Sainz. Ia sempat mencoba menajamkan catatan waktunya pada kesempatan terakhir, tetapi jagoan Red Bull Racing itu ternyata juga melakukan hal serupa.

Kendati hanya akan start dari posisi dua, Sainz cukup gembira. Putra dari juara dunia reli Carlos Sainz itu tidak percaya bisa tampil cepat di sesi kualifikasi mengingat baru pulih dari operasi usus buntu dua pekan lalu.

"Pekan-pekan yang sulit, saya banyak berbaring di kasur hanya untuk menunggu apakah bisa ikut balapan pekan ini. Mengamankan posisi dua setelah memimpin hampir di semua sesi kualifikasi, saya nyaris tidak percaya," papar Sainz, mengutip dari Motorsport, Minggu (24/3/2024).

"Saya sangat senang bisa menantang Red Bull akhir pekan ini. Saya sedikit karatan kemarin tetapi kemudian bisa menemukan kecepatan dan perasaan bagus dengan mobil," imbuh pria berusia 29 tahun itu.

