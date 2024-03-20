Arman Tsarukyan: Islam Makhachev Takut untuk Tanding Ulang

PETARUNG Armenia, Arman Tsarukyan menyebut Islam Makhachev takut untuk bertarung ulang dengannya. Sebab, ia menilai Islam Makhachev sudah memprediksi dirinya bakal memenangkan pertarungan tersebut.

Arman Tsarukyan sempat berhadapan dengan Islam Makhachev di Saint Petersburg, Russia, pada 22 Agustus 2019. Namun, Arman Tsarukyan harus kalah di ronde ketiga dan memutuskan rekor 12 kemenangannya secara beruntun.

Petarung berusia 27 tahun itu pun menyebut Islam Makhachev takut menerima tawaran untuk bertarung ulang dengannya. Bahkan, Arman Tsarukyan menganggap Islam Makhachev sudah tahu dirinya bakal mendapatkan kemenangan dan lebih memilih untuk berduel dengan Dustin Poirier.

“Saya merasa Islam ingin menghindari kami. Dia merasa saya akan menang, dan baginya lebih baik melawan Poirier daripada saya karena saya lebih berbahaya baginya," kata Arman Tsarukyan dikutip dari BJPENN, Selasa (19/3/2024).

Kendati demikian, Arman Tsarukyan memiliki alasan lain dibalik pertarungan Islam Makhachev melawan Dustin Poirier. Menurutnya Dustin Poirier lebih menghasilkan banyak uang, sehingga Islam Makhachev menolak bertarung denganya.