Hasil Swiss Open 2024: Perpanjang Rekor Kemenangan atas Marcus Ellis/Lauren Smith, Dejan Ferdinansyah/ Gloria Emanuelle Lolos 16 Besar

BASEL - Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/ Gloria Emanuelle Widjaja berhasil menumbangkan wakil Inggris, Marcus Ellis/Lauren Smith di babak 32 besar Swiss Open 2024, pada Rabu (20/3/2024) malam WIB. Hasil itu lantas memperpanjang rekor kemenangan Dejan/Gloria atas duet India tersebut.

Dejan/Gloria sendiri menang setelah berjuang selama 35 menit di St. Jakobshalle, Basel, Swiss. Tepatnya mereka menang dengan skor 21-12 dan 21-10 serta berhak lolos ke babak 16 besar dari turnamen super 300 tersebut.

Jalannya pertandingan

Dejan/Gloria tampil meyakinkan pada awal gim pertama dengan unggul 3-1 atas Ellis/Smith. Meski lawan mampu mengejar ketertinggalan, tetapi Dejan/Gloria masih bisa mempertahankan keunggulan menjadi 8-5.

Performa apik terus ditunjukan Dejan/Gloria dan membuat lawan kesulitan untuk mengimbangi permainan. Alhasil, Dejan/Gloria menjauhkan keunggulan menjadi 11-8 di interval gim pertama.

Dejan/Gloria terus menampilkan performa gemilan dan memimpin 16-11 atas Ellis/Smith. Keunggulan yang cukup jauh membuat Dejan/Gloria berhasil mengamankan gim pertama dengan kemenangan 21-12.

Sementara pada awal gim kedua, pertandingan berlangsung ketat dan membuat Dejan/Gloria serta Ellis/Smith bermain imbang 3-3. Kendati demikian, Dejan/Gloria harus tertinggal 3-5 dari lawannya.