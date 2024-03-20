Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Swiss Open 2024: Perpanjang Rekor Kemenangan atas Marcus Ellis/Lauren Smith, Dejan Ferdinansyah/ Gloria Emanuelle Lolos 16 Besar

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |21:51 WIB
Hasil Swiss Open 2024: Perpanjang Rekor Kemenangan atas Marcus Ellis/Lauren Smith, Dejan Ferdinansyah/ Gloria Emanuelle Lolos 16 Besar
Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja. (Foto: PBSI)
A
A
A

BASEL - Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/ Gloria Emanuelle Widjaja berhasil menumbangkan wakil Inggris, Marcus Ellis/Lauren Smith di babak 32 besar Swiss Open 2024, pada Rabu (20/3/2024) malam WIB. Hasil itu lantas memperpanjang rekor kemenangan Dejan/Gloria atas duet India tersebut.

Dejan/Gloria sendiri menang setelah berjuang selama 35 menit di St. Jakobshalle, Basel, Swiss. Tepatnya mereka menang dengan skor 21-12 dan 21-10 serta berhak lolos ke babak 16 besar dari turnamen super 300 tersebut.

Jalannya pertandingan

Dejan/Gloria tampil meyakinkan pada awal gim pertama dengan unggul 3-1 atas Ellis/Smith. Meski lawan mampu mengejar ketertinggalan, tetapi Dejan/Gloria masih bisa mempertahankan keunggulan menjadi 8-5.

Performa apik terus ditunjukan Dejan/Gloria dan membuat lawan kesulitan untuk mengimbangi permainan. Alhasil, Dejan/Gloria menjauhkan keunggulan menjadi 11-8 di interval gim pertama.

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja

Dejan/Gloria terus menampilkan performa gemilan dan memimpin 16-11 atas Ellis/Smith. Keunggulan yang cukup jauh membuat Dejan/Gloria berhasil mengamankan gim pertama dengan kemenangan 21-12.

Sementara pada awal gim kedua, pertandingan berlangsung ketat dan membuat Dejan/Gloria serta Ellis/Smith bermain imbang 3-3. Kendati demikian, Dejan/Gloria harus tertinggal 3-5 dari lawannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/19/40/3124079/sabar_karyaman_gutama_dan_moh_reza_pahlevi_isfahani-iKfp_large.jpg
Hasil Swiss Open 2025: Sabar/Reza Menang Mudah atas Ganda Putra Irlandia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/40/2992386/reaksi-bagas-maulana-shohibul-fikri-tak-penuhi-target-juara-di-swiss-open-2024-rasakan-nervous-hingga-tekanan-RRMu6GaIrk.jpg
Reaksi Bagas Maulana/Shohibul Fikri Tak Penuhi Target Juara di Swiss Open 2024: Rasakan Nervous hingga Tekanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/40/2992144/lanny-tria-ribka-sugiarto-berbagi-cerita-usai-juara-juara-swiss-open-2024-temukan-performa-terbaik-saat-down-iaz3iXpeKA.jpg
Lanny Tria/Ribka Sugiarto Berbagi Cerita Usai Juara Juara Swiss Open 2024: Temukan Performa Terbaik saat Down
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/40/2989893/usai-sang-kekasih-juara-swiss-open-2024-rian-ardianto-kirim-pesan-ini-untuk-ribka-sugiarto-H65WJk3fIs.jpg
Usai sang Kekasih Juara Swiss Open 2024, Rian Ardianto Kirim Pesan Ini untuk Ribka Sugiarto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/40/2989523/ribka-sugiarto-juara-swiss-open-2024-rian-ardianto-ungkap-caranya-motivasi-sang-kekasih-626PTwM0gB.jpg
Ribka Sugiarto Juara Swiss Open 2024, Rian Ardianto Ungkap Caranya Motivasi Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/40/2988147/raih-runner-up-swiss-open-2024-peluang-bagas-maulana-shohibul-fikri-lolos-ke-olimpiade-paris-2024-makin-besar-nahFVy8TmB.jpg
Raih Runner-up Swiss Open 2024, Peluang Bagas Maulana/Shohibul Fikri Lolos ke Olimpiade Paris 2024 Makin Besar?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement