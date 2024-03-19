Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bos Ducati Komentari Bergabungnya Fermin Aldeguer di MotoGP 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |20:33 WIB
Bos Ducati Komentari Bergabungnya Fermin Aldeguer di MotoGP 2025
Fermin Aldeguer resmi memperkuat Ducati di MotoGP 2025 (Foto: Speedweek)
A
A
A

BOLOGNA – Pembalap Moto2, Fermin Aldeguer, resmi membela Ducati untuk MotoGP 2025. Manajer Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, sangat senang dengan penandatanganan tersebut dan menyatakan Aldeguer merupakan salah satu rider terkuat di generasi baru MotoGP.

Ducati secara mengejutkan mengikat kontrak Aldeguer untuk MotoGP pada musim 2025 mendatang. Rider berusia 18 tahun itu diikat kontrak selama dua tahun oleh tim yang bermarkas di Borgo Panigale tersebut.

Dall’Igna pun antusias menyambut calon ridernya itu. Pria berusia 57 tahun itu merasa beruntung bisa mendapatkan jasa Aldeguer karena merupakan salah satu rider terkuat untuk era baru MotoGP.

“Saya ingin menyambut Fermín ke keluarga Ducati dengan hangat, dan kami tidak sabar untuk melihatnya mengendarai Desmosedici GP kami. Saya sangat senang dengan perjanjian ini karena Aldeguer adalah salah satu pebalap terkuat di generasi baru MotoGP,” kata Dall’Igna, dilansir dari situs resmi Ducati, Selasa (19/3/2024).

Dia menjelaskan kalau Ducati telah lama memantau Aldeguer. Dall’Igna menegaskan bahwa pihaknya siap untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rider mudanya itu agar bisa berkembang.

“Beberapa tahun terakhir, kami telah mengikuti evolusinya; selama musim lalu, dia menunjukkan kecepatan yang luar biasa. Dia adalah pembalap yang sangat muda dengan potensi dan karakteristik untuk bekerja dengan baik, dan kami akan memberinya semua dukungan teknis untuk membantunya berkembang,” tutur Dall’Igna.

Halaman:
1 2
