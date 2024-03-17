Gara-Gara Hal Ini, Jorge Martin Diprediksi Takkan Promosi ke Tim Pabrikan Ducati

BOLOGNA – Pembalap Tim Pramac Racing, Jorge Martin diragukan bakal dipromosikan ke tim pabrikan Ducati. Pasalnya tim yang bermarkas di Borgo Panigale, Bologna, Italia itu akan memotong anggaran gaji pembalap mereka, yang mana hal tersebut bisa membuat Martin enggan bertahan di Ducati pada MotoGP 2025 mendatang.

Menurut laporan Motorsport seperti dilansir dari Crash, Minggu (17/3/2024), Ducati pernah mengurangi pengeluaran mereka sebesar 50 persen setelah kepergian Andrea Dovizioso pada 2020 silam. Dan kini, mereka disebut bakal meniru pemotongan anggaran tersebut.

Bintang Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, sendiri baru menandatangani kontrak jangka panjang baru, yang dilaporkan mencapai angka 10 juta Euro (Rp170,4 miliar) jika dia berhasil menjadi juara. Namun, kabarnya tim pabrikan asal Italia itu tak akan mau memberikan uang sebanyak itu kepada orang lain.

Angka tersebut jelas naik dari apa yang didapat Pecco -sapaan Bagnaia- dalam kontrak lamanya. Sebelumnya, dia dibayar setara dengan Martin dan rekan setimnya, Enea Bastianini.

Di sisi lain, Martin, telah mengancam bahwa dirinya akan keluar dari Ducati jika tak dipromosikan ke tim pabrikan mereka tahun depan. Kontraknya sendiri dengan Pramac akan habis pada akhir tahun ini.

Jika bertahan pun, Martin tak mungkin mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan. Sebab, sumber Ducati mengatakan kepada Motorsport bahwa ‘Gajinya harus sesuai. Ducati tidak bisa membayar biaya sebesar 2 juta Euro (Rp34 miliar) kepada pembalap tim satelit’.