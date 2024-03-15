Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marco Bezzecchi Akui Ketangguhan Marquez Bersaudara di MotoGP Qatar 2024: Mereka Lebih Kompetitif dari Saya!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 15 Maret 2024 |00:02 WIB
Marco Bezzecchi Akui Ketangguhan Marquez Bersaudara di MotoGP Qatar 2024: Mereka Lebih Kompetitif dari Saya!
Alex Rins dan Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Gresini Ducati)
A
A
A

PEMBALAP tim Valentino Rossi, Marco Bezzecchi, komentari penampilan Marc Marquez dan Alex Marquez di MotoGP Qatar 2024. Dia mengakui dua pembalap itu tampil lebih kompetitif darinya.

Ya, Marco Bezzecchi dan para pembalap lain MotoGP baru saja mentas di Sirkuit Lusail, pada Senin 11 Maret 2024 dini hari WIB. Sayangnya, Bezzecchi gagal bersinar di balapan perdana MotoGP 2024 itu.

Marc Marquez

Memulai balapan dari urutan ke-15, Bezzecchi hanya bisa finis di urutan ke-14. Dia gagal bersaing di baris depan sepanjang balapan itu.

Hasil yang didapat Marco Bezzecchi sangat berbeda dengan para pembalap lain Ducati, termasuk Marquez bersaudara. Marc Marquez sendiri diketahui bisa finis di posisi keempat, sementara Alex ada di urutan keenam.

Selain itu, pembalap tim pabrikan Ducati, yakni Francesco Bagnaia, sukses keluar sebagai pemenang. Lalu, runner-up MotoGP musim lalu yang membela tim Pramac Ducati, yakni Jorge Martin, bisa naik podium ketiga.

Mendapati hasil ini, Marco Bezzecchi mengakui bahwa dirinya tak sekompetitif pembalap lain Ducati di MotoGP Qatar 2024. Bahkan, jika dibandingkan dengan rekan setimnya saja, yakni Fabio Di Gianntonio, dia masih kalah saing karena bisa finis di urutan ketujuh.

Halaman:
1 2
