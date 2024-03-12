Debut Marc Marquez dengan Ducati di MotoGP Qatar 2024 Jadi Sorotan, Eks Bos LCR Honda: Dia Selalu Lakukan yang Terbaik!

MANTAN bos LCR Honda, Oscar Haro, turut soroti debut Marc Marquez bersama Ducati di MotoGP Qatar 2024. Dia takjub dengan aksi Marquez yang selalu berusaha lakukan yang terbaik dalam kondisi apa pun motor yang ditungganginya.

Rasa kagum Haro makin memuncak karena menurutnya Sirkuit Internasional Lusail adalah salah satu lintasan balap yang paling dibenci Marquez. Namun, enam kali juara MotoGP itu mampu menyelesaikan balapan dengan baik.

“Apa pun kekurangan motornya, Marc akan bersedia melakukan yang terbaik. Ya, benar itu salah satu sirkuit yang paling tidak dia sukai, karena banyak berbelok ke kanan dan dia adalah pembalap yang selalu berbelok tajam ke kiri,” kata Haro, dilansir dari Motosan, Selasa (12/3/2024).

“Jika kita berbicara tentang Marc, saya rasa dia sangat senang karena dia finis keempat di balapan pertama dengan motor yang masih belum dia kenal dengan baik,” sambungnya.

Di sisi lain, Haro memperkirakan Marquez juga senang dengan keputusannya meninggalkan Honda pada akhir musim lalu. Terlebih lagi, Haro mengatakan The Baby Alien mampu menepati janjinya untuk finis di zona lima besar.