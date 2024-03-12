Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Debut Marc Marquez dengan Ducati di MotoGP Qatar 2024 Jadi Sorotan, Eks Bos LCR Honda: Dia Selalu Lakukan yang Terbaik!

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |11:01 WIB
Debut Marc Marquez dengan Ducati di MotoGP Qatar 2024 Jadi Sorotan, Eks Bos LCR Honda: Dia Selalu Lakukan yang Terbaik!
Marc Marquez kala membela Gresini Ducati. (Foto: MotoGP)
A
A
A

MANTAN bos LCR Honda, Oscar Haro, turut soroti debut Marc Marquez bersama Ducati di MotoGP Qatar 2024. Dia takjub dengan aksi Marquez yang selalu berusaha lakukan yang terbaik dalam kondisi apa pun motor yang ditungganginya.

Rasa kagum Haro makin memuncak karena menurutnya Sirkuit Internasional Lusail adalah salah satu lintasan balap yang paling dibenci Marquez. Namun, enam kali juara MotoGP itu mampu menyelesaikan balapan dengan baik.

Marc Marquez

“Apa pun kekurangan motornya, Marc akan bersedia melakukan yang terbaik. Ya, benar itu salah satu sirkuit yang paling tidak dia sukai, karena banyak berbelok ke kanan dan dia adalah pembalap yang selalu berbelok tajam ke kiri,” kata Haro, dilansir dari Motosan, Selasa (12/3/2024).

“Jika kita berbicara tentang Marc, saya rasa dia sangat senang karena dia finis keempat di balapan pertama dengan motor yang masih belum dia kenal dengan baik,” sambungnya.

Di sisi lain, Haro memperkirakan Marquez juga senang dengan keputusannya meninggalkan Honda pada akhir musim lalu. Terlebih lagi, Haro mengatakan The Baby Alien mampu menepati janjinya untuk finis di zona lima besar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement