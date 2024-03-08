Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tumbangkan Lawan Berat, Chico Aura Dwi Wardoyo dan Fajar/Rian Susul ke 16 Besar BWF French Open 2024

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |09:19 WIB
Tumbangkan Lawan Berat, Chico Aura Dwi Wardoyo dan Fajar/Rian Susul ke 16 Besar BWF French Open 2024
Saksikan French Open 2024 hanya di Vision+ (Foto: Vision+)
A
A
A

JAKARTA - Chico Aura Dwi Wardoyo membawa progress yang sangat baik saat bertanding di BWF French Open 2024, pada Rabu (6/3). Tampil di Adidas Arena, Paris, Chico mengalahkan lawan berat, tunggal putra unggulan Jepang, Kodai Naraoka.

Berjalan dengan tiga gim, Chico sempat tertinggal di gim pertama hingga kalah dengan 14-21. Chico berusaha membalikkan keadaan di gim kedua, sempat unggul 10-6,11-9. Chico mendapat perlawanan sengit dari Kodai hingga imbang dengan 17-17.

Chico Aura Dwi Wardoyo

Saling mengejar, Chico dan Kodai Mendapat poin seri kembali dengan 20,20 hingga Chico berhasil merebut dua poin beruntun dan unggul 22-20. Gim ketiga kembali panas, Chico masih sabar untuk melawan unggulan 6 dunia tersebut hingga membungkus kemenangan dengan 21-17.

Sementara itu, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menyusul Chico setelah kalahkan wakil Inggris Ben Lane/Sean Vendy. Mengawali gim pertama dengan sengit, perlawanan dari kedua sisi, dna imbang dengan 11-11, 12-12.

Fajar/Rian berusaha menjauh dari tekanan LaneVendy dan berhasil unggul dengan 21-16. Gim kedua Fajar/Rian terlihat lebih unggul 11-7 dan 15-10, tetapi berhasil dikejar oleh Lane/Vendy dan seri 17-17.

Unggulan ketujuh ganda putra ini mulai menjauhi kejaran Lane/Vendy hingga 20-18 , dan berhasil membuat pasangan Inggris tersebut menyerah dengan 21-18. Kemenangan Fajar/RIan dan Chico menambah daftar wakil indonesia yang akan bertanding di babak 16 besar BWF French Open 2024.

Hasil draw wakil Indonesia di BWF French Open 2024 babak 16 besar:

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Kenya Matsuhashi/Hiroki Okamura (Jepang)

Chico Aura Dwi Wardoyo vs Su Li Yang (China Taipei)

Anthony Sinisuka Ginting vs Loh Kean Yew (Singapura)

Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Li Wen Mei/Liu Xuan Xuan (China)

Gregoria Mariska Tunjung vs Aya Ohori (Jepang)

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emmanuelle Widjaja vs Jiang Zhen Bang/Wei Ya Xin (China) [5]

Nantikan pertandingan sengit para perwakilan atlet badminton lainnya di BWF French Open 2024 yang bisa disaksikan secara langsung melalui Vision+.

