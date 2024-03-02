Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Termasuk Megawati Hangestri, 2 Pemain Red Sparks Dipuji Ratu Voli Korea Selatan

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |12:52 WIB
Termasuk Megawati Hangestri, 2 Pemain Red Sparks Dipuji Ratu Voli Korea Selatan
Megawati Hangesti kala membela Red Sparks. (Foto: Red Sparks)
DUA pemain Red Sparks dipuji ratu voli Korea Selatan, Kim Yeon-koung. Salah satunya ada pevoli kebanggaan Indonesia, Megawati Hangestri.

Ya, ratu voli Korea Selatan, Kim Yeon-koung, memuji dua bintang Red Sparks, yakni Megawati Hangestri Pertiwi dan Giovanna Milana. Pemain Pink Spiders itu menyebut Megawati dan Gia -sapaan akrab Giovanna- punya tembakan bagus.

Megawati Hangestri

Pada pertemuan terakhir yang berlangsung pekan lalu, Pink Spiders harus rela menelan kekalahan dari Megawati cs. Mereka menyerah dengan skor akhir 1-3 (23-25, 22-25 dan 27-25 dan 23-25).

Kekalahan itu membuat Pink Spiders belum bisa naik ke puncak klasemen Liga Voli Korea Selatan. Padahal di laga terakhir lalu, mereka sukses menumbangkan Hi Pass dengan skor 3-1 (25-14, 25-20, 21-25, 25-17).

Meski meraih tren positif di laga tersebut, Pink Spiders harus puas menempati posisi kedua. Kim pun menyesali kekalahan atas Red Sparks pada pekan lalu yang membuat mereka gagal memuncaki klasemen.

"Kami kalah dari Red Sparks di pertandingan terakhir (24 Februari). Jika kami menang hari itu, kami bisa saja memimpin (klasemen), tapi kami melewatkan pertandingan itu, jadi tentu saja suasana tim tidak bagus," ujar Kim, dilansir dari Naver, Sabtu (2/3/2024).

