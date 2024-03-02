Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Batal Damai, CryptoDATA Gugat Dorna Sports dan IRTA!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |03:36 WIB
Batal Damai, CryptoDATA Gugat Dorna Sports dan IRTA!
Dorna Sports digugat oleh CryptoDATA gara-gara permasalahan akhir tahun lalu (Foto: Dorna)
A
A
A

PENYELENGGARA MotoGP, Dorna Sports, dan Asosiasi Tim Balap Internasional (IRTA) digugat oleh perusahaan Rumania, CryptoDATA, yang berkompetisi di MotoGP 2023 dengan nama CryptoDATA RNF MotoGP Team. Pasalnya, mereka dianggap melakukan pelanggaran serius terhadap kewajiban kontrak dan praktik anti-kompetitif setelah tim tersebut dibubarkan pada akhir musim lalu.

Seperti diketahui, CryptoDATA bermitra dengan Tim Balap RNF Racing serta Aprilia di MotoGP 2023. Mereka tak hanya bertindak sebagai sponsor utama tetapi juga sebagai pemilik tim.

CryptoDATA RNF

Akan tetapi, pada akhir musim 2023, CryptoDATA RNF dibubarkan oleh Panitia Seleksi MotoGP yang terdiri dari FIM (Federasi Balap Motor Dunia), IRTA, dan Dorna Sports. Sebab, mereka dianggap melakukan pelanggaran berulang kali terhadap perjanjian partisipasi, yang mencoreng citra MotoGP.

Setelah itu, CryptoDATA dilaporkan telah mencapai kesepakatan keuangan dengan Dorna Sprots pada Desember 2023 yang membuat perusahaan siber asal Rumania itu mengundurkan diri dari MotoGP dan digantikan oleh Trackhouse Racing, yang mengambil alih sebagian besar staf dan kontrak tim RNF. Akan tetapi, ternyata negosiasi tersebut gagal.

Akibatnya, bos CryptoDATA, Ovidiu Toma, kini bersiap untuk menuntut Dorna dan IRTA untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mereka dianggap melakukan pelanggaran serius terhadap kewajiban kontrak dan praktik anti-kompetitif sehingga menyebabkan kerugian bagi CryptoDATA baik secara finansial maupun citra perusahaan.

“Meskipun ada upaya berulang kali untuk menyelesaikan masalah ini melalui dialog, DORNA dan IRTA telah gagal memenuhi komitmen keuangan mereka dan mengambil tindakan yang merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum persaingan usaha. Tindakan ini tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan kami, namun juga melemahkan posisi kompetitif dan reputasi kami di industri,” tulis pernyataan CryptoDATA dilansir dari Speedweek, Sabtu (2/3/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement