HOME SPORTS MOTOGP

Belajar dari Pengalaman, Jorge Martin Siapkan Mental Jelang MotoGP 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |02:29 WIB
Belajar dari Pengalaman, Jorge Martin Siapkan Mental Jelang MotoGP 2024
Jorge Martin (Pramac Ducati) sudah belajar dari kesalahan di musim lalu (Foto: Instagram/@pramacracing)
A
A
A

SAKHIR - Jorge Martin banyak belajar dari kesalahan-kesalahannya di musim lalu ketika menjadi runner-up MotoGP 2023. Salah satu hal yang difokuskannya untuk ditingkatkan menjelang MotoGP 2024 adalah dari segi kekuatan mental.

Seperti diketahui, Martin berada di dalam jalur perebutan gelar juara MotoGP 2023 hingga seri terakhir di Valencia. Pembalap tim Pramac Ducati itu mampu bangkit di paruh kedua musim dengan performanya yang luar biasa.

Jorge Martin melaju pada Tes Pramusim MotoGP 2024 (Foto: MotoGP)

Akan tetapi, Martinator pada akhirnya gagal menjadi juara MotoGP 2023 karena kalah saing dengan sang juara bertahan dari Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. Jarak yang terlampau cukup jauh di paruh pertama memang membuatnya harus bekerja ekstra keras untuk mengejar ketertinggalan.

Berkaca dari hal tersebut, Martin bertekad untuk langsung tampil apik secara konsisten sejak awal musim MotoGP 2024. Selain itu, ia ingin meningkatkan performanya dalam balapan utama karena sering kali kalah dari Bagnaia. Padahal, jika bertarung dalam sprint di hari Sabtu, pria asal Spanyol itu sudah jauh mengungguli rivalnya.

“Anda selalu bisa berkembang di segala bidang. Saya ingin meningkatkan performa di awal musim, karena di situlah saya paling menderita tahun lalu dan kemudian harus menutup defisit,” kata Martin dilansir dari Speedweek, Sabtu (2/3/2024).

“Pada hari Minggu, saya juga harus mengerjakannya dalam hal set-up agar sepeda motor lebih siap untuk balapan utama. Dalam hal mental saya juga harus lebih siap,” tambah pria berusia 26 tahun itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
