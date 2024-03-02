Marc Marquez Wajib Incar Titel Juara Dunia MotoGP 2024

BOLOGNA - Mantan pembalap, Mattia Pasini mengatakan, Marc Marquez harus mengincar gelar juara dunia MotoGP 2024. Ia menilai bersama Gresini Racing akan menjadi tantangan besar untuk The Baby Alien.

Marquez bergabung dengan Gresini Racing pada akhir MotoGP 2023. Secara mengejutkan, ia memutuskan untuk meninggalkan Repsol Honda dan berganung dengan tim satelit Ducati tersebut.

Pasini mengatakan MotoGP 2024 akan menjadi tantangan besar untuk Marquez. Namun, ia menilai pembalap asal Spanyol itu harus bisa bersaing menjadi juara MotoGP 2024 dibandingkan posisi lima besar.

“Ini akan menjadi tantangan besar baginya. Bisa saja sukses besar, namun bisa juga sebaliknya. Menurut pendapat saya, seorang Juara Dunia delapan kali setidaknya diharapkan untuk menang, bukan berada di posisi lima besar, kata Pasini dikutip dari Motosan, Sabtu (2/3/2024).

Sebelumnya, Marquez mengaku hanya menargetkan untuk bisa berada di posisi lima besar MotoGP 2024. Sebab, ia ingin perlahan-lahan memulihkan kondisinya usai mengalami cedera.