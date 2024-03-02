Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Wajib Incar Titel Juara Dunia MotoGP 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |00:04 WIB
Marc Marquez Wajib Incar Titel Juara Dunia MotoGP 2024
Marc Marquez harus mengincar titel juara dunia MotoGP 2024 (Foto: Twitter/@GresiniRacing)
A
A
A

BOLOGNA - Mantan pembalap, Mattia Pasini mengatakan, Marc Marquez harus mengincar gelar juara dunia MotoGP 2024. Ia menilai bersama Gresini Racing akan menjadi tantangan besar untuk The Baby Alien.

Marquez bergabung dengan Gresini Racing pada akhir MotoGP 2023. Secara mengejutkan, ia memutuskan untuk meninggalkan Repsol Honda dan berganung dengan tim satelit Ducati tersebut.

Marc Marquez (Gresini Racing) melaju pada Tes Pramusim MotoGP 2024 di Qatar (Foto: Twitter/@GresiniRacing)

Pasini mengatakan MotoGP 2024 akan menjadi tantangan besar untuk Marquez. Namun, ia menilai pembalap asal Spanyol itu harus bisa bersaing menjadi juara MotoGP 2024 dibandingkan posisi lima besar.

“Ini akan menjadi tantangan besar baginya. Bisa saja sukses besar, namun bisa juga sebaliknya. Menurut pendapat saya, seorang Juara Dunia delapan kali setidaknya diharapkan untuk menang, bukan berada di posisi lima besar, kata Pasini dikutip dari Motosan, Sabtu (2/3/2024).

Sebelumnya, Marquez mengaku hanya menargetkan untuk bisa berada di posisi lima besar MotoGP 2024. Sebab, ia ingin perlahan-lahan memulihkan kondisinya usai mengalami cedera.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement