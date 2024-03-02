Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Golden State Warriors dan Glasgow Celtic Kompak Menang

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |15:14 WIB
Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Golden State Warriors dan Glasgow Celtic Kompak Menang
Boston Celtics sukses mengalahkan Dallas Mavericks dalam lanjutan NBA 2023-2024 (Foto: Reuters/David Butler II)
A
A
A

BERIKUT hasil NBA 2023-2024 hari ini, Sabtu (2/3/2024). Boston Celtics dan Golden State Warriors kompak meraih kemenangan telak dalam laga ini.

Bermain di TD Garden Arena, Celtics sukses mengatasi perlawan Mavericks. Tampil di hadapan penggemar sendiri, mereka sukses memimpin 66-59 atas tamunya di dua kuarter awal.

Boston Celtics vs Dallas Mavericks (Foto: David Butller II)

Sementara di dua kuarter berikutnya, Celtics sulit untuk dihentikan dan membuat Mavericks mendapatkan kesulitan. Alhasil, mereka menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 138-110 atas tim tamu.

Bintang Celtics, Jayson Tatum menjadi pencetak angka terbanyak dengan 38 poin, delapan rebound, dan tiga assist dari 37 menit. Sedangkan, Luka Doncic yang membuat triple-double dengan 37 poin, 12 rebound, dan 12 assist dari 37 menit penampilan gagal menyelamatkan Mavericks.

Hasil serupa juga didapatkan Warriors saat bertandang ke markas Raptors di Air Canada Center. Klay Thompson dan kawan-kawan harus tertinggal 61-64 dari tim tuan rumah di dua kuarter awal.

Kendati demikian, Warriors sukses membalikkan keadaan untuk memastikan kemenangan dalam laga ini. Tim besutan Steve Kerr itu mendapatkan kemenangan 120-105 atas Toronto Raptors.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/36/3023359/dallas-mavericks-gagal-juara-nba-2023-2024-begini-reaksi-legawa-kyrie-irving-dan-luca-doncic-VSLP8ziy0z.jpg
Dallas Mavericks Gagal Juara NBA 2023-2024, Begini Reaksi Legawa Kyrie Irving dan Luca Doncic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022838/boston-celtics-juara-jaylen-brown-jadi-mvp-nba-finals-2023-2024-c2AmCWmU95.JPG
Boston Celtics Juara, Jaylen Brown Jadi MVP NBA Finals 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022815/bawa-boston-celtics-juara-musim-2023-2024-al-horford-catatkan-pertandingan-playoff-terbanyak-untuk-gelar-nba-pertama-7IyM59071k.JPG
Bawa Boston Celtics Juara Musim 2023-2024, Al Horford Catatkan Pertandingan Playoff Terbanyak untuk Gelar NBA Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022746/breaking-news-boston-celtics-juaranba-2023-2024-usai-kalahkan-dallas-mavericks-di-game-5-t4bScP5ncK.JPG
Breaking News: Boston Celtics Juara NBA 2023-2024 Usai Kalahkan Dallas Mavericks di Final Game 5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/36/3021909/nba-indonesia-gelar-nobar-gim-keempat-final-nba-2023-2024-bersama-komunitas-pencinta-basket-twsJmWcid3.jpg
NBA Indonesia Gelar Nobar Gim Keempat Final NBA 2023-2024 Bersama Komunitas Pencinta Basket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/36/3021868/hasil-final-nba-2023-2024-dallas-maverick-menang-boston-celtics-tunda-gelar-juara-YZSRvkvIfo.JPG
Hasil Final NBA 2023-2024: Dallas Maverick Menang, Boston Celtics Tunda Gelar Juara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement