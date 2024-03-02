Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Golden State Warriors dan Glasgow Celtic Kompak Menang

BERIKUT hasil NBA 2023-2024 hari ini, Sabtu (2/3/2024). Boston Celtics dan Golden State Warriors kompak meraih kemenangan telak dalam laga ini.

Bermain di TD Garden Arena, Celtics sukses mengatasi perlawan Mavericks. Tampil di hadapan penggemar sendiri, mereka sukses memimpin 66-59 atas tamunya di dua kuarter awal.

Sementara di dua kuarter berikutnya, Celtics sulit untuk dihentikan dan membuat Mavericks mendapatkan kesulitan. Alhasil, mereka menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 138-110 atas tim tamu.

Bintang Celtics, Jayson Tatum menjadi pencetak angka terbanyak dengan 38 poin, delapan rebound, dan tiga assist dari 37 menit. Sedangkan, Luka Doncic yang membuat triple-double dengan 37 poin, 12 rebound, dan 12 assist dari 37 menit penampilan gagal menyelamatkan Mavericks.

Hasil serupa juga didapatkan Warriors saat bertandang ke markas Raptors di Air Canada Center. Klay Thompson dan kawan-kawan harus tertinggal 61-64 dari tim tuan rumah di dua kuarter awal.

Kendati demikian, Warriors sukses membalikkan keadaan untuk memastikan kemenangan dalam laga ini. Tim besutan Steve Kerr itu mendapatkan kemenangan 120-105 atas Toronto Raptors.