HOME SPORTS NETTING

5 Atlet Bulutangkis Top Dunia yang Dikagumi Kevin Sanjaya, Nomor 1 Legenda Ganda Putra China

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |11:41 WIB
5 Atlet Bulutangkis Top Dunia yang Dikagumi Kevin Sanjaya, Nomor 1 Legenda Ganda Putra China
Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo (Foto: PBSI)
A
A
A

LIMA atlet bulut angkis top dunia yang dikagumi Kevin Sanjaya akan menjadi pembahasan kali ini. Salah satunya, adalah pemain ganda putra legendaris asal China, Fu Haifeng.

Kali ini, Okezone akan membahas lima atlet bulut angkis top dunia yang dikagumi Kevin Sanjaya. Siapa saja pemain yang dimaksud? berikut ulasannya

5. Lee Chong Wei (Malaysia)


Kevin Sanjaya Sukamuljo menyebut Lee Chong Wei sebagai salah satu pemain favoritnya. Meski tidak pernah menjadi juara dunia dan merebut medali, namun tunggal putra andalan Malaysia ini dikenal raja superseries karena piawai merebut gelar di berbagai ajang BWF World Tour.

Pernah dalam kurun 2009-2010, Lee Chong Wei juara di 14 beruntun turnamen yang diikutinya. Lee Chong Wei juga tercatat sebagai pemain yang paling sering menjadi juara Indonesia Open sebanyak enam kali. Ia bersanding dengan nama-nama lain seperti Taufik Hidayat, Ardy Wiranata, Tri Kusharjanto dan Minarti Timur.

4. Lee Yong-dae (Korea Selatan)


Berikutnya Kevin memasukkan nama Lee Yong-dae sebagai salah satu pemain favoritnya. Lee Yong-dae pernah menduduki peringkat satu dunia bersama empat orang berbeda.

Bersama Lee Hyo-jung, Lee Yong-dae merebut medali emas Olimpiade Beijing 2008 di nomor ganda campuran. Saat itu, Lee Yong-dae mengalahkan ganda campuran andalan Indonesia, Nova Widianto/Liliyana Natsir dengan skor 21-11 dan 21-17 di partai final.

3. Lin Dan (China)


Lin Dan merupakan salah satu tunggal putra terbaik yang pernah beredar di muka bumi. Buktinya, Lin Dan memegang dua medali emas Olimpiade (2008 dan 2012) dan memenangkan lima gelar juara dunia (2006, 2007, 2009, 2011 dan 2013).

Tak hanya sukses di level individu, Lin Dan juga mengantarkan China meraih kejayaan di level beregu. Ia membantu China memenangkan enam trofi Piala Thomas dan lima gelar Piala Sudirman.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
