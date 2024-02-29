Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP 2024: Marc Marquez Diprediksi Ramaikan Persaingan Gelar Juara

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |05:50 WIB
MotoGP 2024: Marc Marquez Diprediksi Ramaikan Persaingan Gelar Juara
Marc Marquez akan membalap bersama Ducati Gresini di MotoGP 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

MADRID – Marc Marquez disebut berpotensi menjadi yang terbaik dalam persaingan gelar juara di MotoGP 2024. Pendapat itu datang dari CEO Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta yang cukup menjagokan rider anyar Ducati Gresini tersebut.

Seperti diketahui, Marquez memulai lembaran baru dalam kariernya di MotoGP 2024. Dia memilih hengkang dari Repsol Honda setelah 11 tahun bersama demi bergabung dengan Gresini Ducati.

Juara MotoGP enam kali itu mengaku ingin tampil kompetitif lagi untuk memperebutkan gelar juara sehingga pindah ke Ducati, yang memiliki motor terbaik saat ini di kelas utama. Pasalnya, Honda sudah tak mampu lagi menunjangnya dengan kuda besi yang mumpuni setelah terseok-seok dalam empat musim terakhir.

Kendati demikian, Marquez bakal mendapatkan tantangan besar dari para pembalap hebat di era baru MotoGP seperti sang juara bertahan Francesco Bagnaia dan Jorge Martin. Beberapa rider lainnya seperti Marco Bezzecchi, Brad Binder dan Maverick Vinales, juga diyakini akan bersaing dalam perebutan gelar juara tahun ini.

Ezpeleta, yang telah 32 tahun menjadi orang terpenting di MotoGP, pun enggan memprediksi siapa yang akan menjadi juara di MotoGP 2024 untuk menghormati semua pembalap yang berkompetisi. Meski begitu, dia sangat yakin The Baby Alien -julukan Marquez- bakal menjadi yang terdepan tahun ini.

“Saya tidak pernah membuat prediksi, karena saya sangat menghormati semua pembalap yang berlaga. Yang saya yakini adalah Marc akan menjadi yang terdepan tahun ini,” kata Ezpeleta dilansir dari Motosan, Rabu (28/2/2024).

