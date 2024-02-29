Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: LA Lakers Menangi Duel Sekota

BERIKUT hasil NBA 2023-2024 hari ini, Kamis (29/2/2024) sore WIB. Minnesota Timberwolves berhasil menerkam Memphis Grizzlies, dan LA Lakers sukses menekuk Los Angeles Clippers.

Minnesota Timberwolves berhasil mengalahkan Memphis Grizzlies di Target Center, Minnesota, Amerika Serikat. Pemuncak klasemen Wilayah Barat itu menang meyakinkan atas Grizzlies dengan skor 110-101.

Guard Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards berhasil menjadi bintang dalam pertandingan ini. Edwards mampu menggendong timnya dengan catatan 34 poin, dua rebound, dan empat assist.

Kemenangan ini membuat Timberwolves semakin kokoh di puncak klasemen sementara Wilayah Barat NBA 2023-2024. Kemenangan ini membuat mereka belum terkalahkan dalam tiga pertandingan terakhir.

Hasil positif juga diraih oleh LA Lakers di Crypto Arena, California, Amerika Serikat. Tim besutan Darvin Ham itu berhasil memenangkan duel sekota melawan LA Clippers dengan skor 116-112.