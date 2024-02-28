Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Golden State Warriors hingga Milwaukee Bucks Kompak Menang

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |14:33 WIB
Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Golden State Warriors hingga Milwaukee Bucks Kompak Menang
Golden State Warriors kala berlaga di NBA 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL NBA 2023-2024 hari ini, Rabu (28/2/2024), sudah diketahui. Golden State Warriors hingga Milwaukee Bucks sukses meraih hasil manis.

Total, ada 11 pertandingan yang digelar hari ini. Boston Celtics hingga Miami Heat sukses meraih kemenangan, sedangkan Philadelphia 76ers dan Chicago Bulls tumbang dari lawannya masing-masing.

Golden State Warriors. Foto: Reuters

Laga pertama terjadi antara Orlando Magic vs Brooklyn Nets. Bermain di Kia Center, sang tuan rumah Orlando Magic berhasil mengalahkan tamunya dengan skor 108-81. Franz Wagner jadi bintang kemenangan Magic dengan mencetak 21 poin, 5 rebound, dan 5 assist.

Beralih ke pertandingan lainnya, Cleveland Cavaliers sukses menumbangkan Dallas Mavericks dengan skor tipis 121-119. Dalam laga ini, Donovan Mitchell jadi bintang lapangan dengan menyabet 31 poin, 7 rebound, dan 6 assist untuk Cavaliers.

Sementara itu, Golden State Warriors juga berhasil mempermalukan tuan rumah Washington Wizards dengan skor 123-112. Ialah Thompson yang bersinar dalam laga ini dengan meraih 25 poin, 3 rebound, dan 4 assist untuk Warriors.

Tak kalah seru, Atlanta Hawks sukses mengalahkan Utah Jazz dengan skor 124-97. Sementara itu, New York Knicks harus menelan kekalahan dari New Orleans Pelicans dengan skor 92-115.

Halaman:
1 2
