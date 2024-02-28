Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Duel dengan Devin Haney, Ryan Garcia Sesumbar Bakal Pensiun dari Dunia Tinju jika KO di Ronde 1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |12:45 WIB
Duel dengan Devin Haney, Ryan Garcia Sesumbar Bakal Pensiun dari Dunia Tinju jika KO di Ronde 1
Petinju Ryan Garcia siap berduel dengan Devin Haney. (Instagram/kingryan)
A
A
A

DUEL tinju menarik akan segera terjadi antara petinju Ryan Garcia vs Devin Haney pada Sabtu 20 April 2024 mendatang. Memanaskan duel tersebut, Ryan Garcia pun berjanji akan pensiun jika sampai kalah KO di ronde pertama saat melawan Haney.

Ya, Garcia dan Haney sudah sepakat untuk saling bertarung di Barclays Center, Brooklyn, Amerika Serikat pada April nanti. Mereka pun memiliki satu bulan lebih untuk mempersiapkan diri sebelum bertarung dalam duel yang memperebutkan sabuk juara kelas ringan super WBC tersebut.

Pertarungan yang berlangsung dalam 12 ronde itu pun akan menjadi momen bagi Haney untuk mempertahankan gelar sabuk juara kelas ringan super WBC yang baru didapatkannya pada Desember 2023 lalu. Haney tepatnya meraih gelar tersebut usai menang atas Regis Prograis dalam pertarungan 12 ronde juga.

Berkat kemenangan atas Prograis, Haney memperpanjang rekor tak terkalahkannya menjadi 31-0, di mana 15 pertarungannya dimenangkan lewat kemenangan KO. Berbeda dengan Haney, Garcia saat ini tengah berusaha bangkit dan memperbaiki rekornya.

Ryan Garcia vs David Haney (instagram/kingryan)

Setelah rekor tak terkalahkannya sempat dirusak oleh Gervonta Davis pada April 2023 lalu, kini Ryan Garcia memiliki rekor 24-1 alias 24 menang dan satu kali kalah. Hebatnya, 20 dari 24 kemenangan diraih Ryan Garcia itu diraihnya lewat KO.

Halaman:
1 2
