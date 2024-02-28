Sempat Cedera Serius, Marc Marquez Bicara Kondisinya Jelang MotoGP 2024

MARC Marquez berbicara mengenai kondisinya jelang MotoGP 2024. The Baby Alien yang sempat terkendala cedera serius beberap musim terakhir mengaku kondisinya sudah lebih baik dari sebelumnya.

Hal itu membuatnya cukup pede melahap sesi tes pramusim MotoGP 2024. Eks rider Repsol Honda itu bahkan mengatakan dirinya sudah bisa melaju maksimal di tes pramusim beberapa waktu lalu.

“Secara fisik, saya bekerja dengan baik di musim dingin. Saya menjalani operasi ringan pada cedera arm pump, seperti banyak pengendara lainnya, dan itu bekerja dengan baik," ujar Marc Marquez dilansir dari laman Speeedweek, Selasa (27/2/2024).

“Saya juga melahap latihan yang lebih panjang dengan 18 hingga 20 putaran pada hari Selasa, meskipun ada bendera merah yang menghalanginya,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Marc Marquez mengatakan saat ini dirinya tak terlalu terganggu dengan kondisi cedera yang dideritanya beberapa musim terakhir. Hal itu membuatnya cukup tenang untuk beradaptasi jelang musim baru.

"Semuanya berjalan baik, meskipun dengan kondisi lengan saya setelah empat operasi. Saya harus memberikan perhatian lebih, tetapi ketika saya melakukannya, itu bekerja dengan baik," ujar Marquez lagi.