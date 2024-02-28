Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Sempat Cedera Serius, Marc Marquez Bicara Kondisinya Jelang MotoGP 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |00:08 WIB
Sempat Cedera Serius, Marc Marquez Bicara Kondisinya Jelang MotoGP 2024
Marc Marquez akan membalap bersama Ducati Gresini di MotoGP 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

MARC Marquez berbicara mengenai kondisinya jelang MotoGP 2024. The Baby Alien yang sempat terkendala cedera serius beberap musim terakhir mengaku kondisinya sudah lebih baik dari sebelumnya.

Hal itu membuatnya cukup pede melahap sesi tes pramusim MotoGP 2024. Eks rider Repsol Honda itu bahkan mengatakan dirinya sudah bisa melaju maksimal di tes pramusim beberapa waktu lalu.

 

“Secara fisik, saya bekerja dengan baik di musim dingin. Saya menjalani operasi ringan pada cedera arm pump, seperti banyak pengendara lainnya, dan itu bekerja dengan baik," ujar Marc Marquez dilansir dari laman Speeedweek, Selasa (27/2/2024).

“Saya juga melahap latihan yang lebih panjang dengan 18 hingga 20 putaran pada hari Selasa, meskipun ada bendera merah yang menghalanginya,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Marc Marquez mengatakan saat ini dirinya tak terlalu terganggu dengan kondisi cedera yang dideritanya beberapa musim terakhir. Hal itu membuatnya cukup tenang untuk beradaptasi jelang musim baru.

"Semuanya berjalan baik, meskipun dengan kondisi lengan saya setelah empat operasi. Saya harus memberikan perhatian lebih, tetapi ketika saya melakukannya, itu bekerja dengan baik," ujar Marquez lagi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement