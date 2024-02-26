Kisah Sedih Gronya Somerville, si Pebulutangkis Supercantik Pernah Patah Hati hingga Ditinggal sang Kekasih Tanpa Sebab

KISAH sedih Gronya Somerville, si pebulutangkis cantik asal Australia menarik untuk diulas. Pasalnya, ia pernah patah hati karena ditinggal pasangan terbaiknya tanpa sebab.

Seperti diketahui, Gronya Somerville adalah salah satu pebulutangkis terbaik yang dimiliki oleh negeri kanguru, Australia. Bermain di sektor ganda, Gronya memiliki beberapa partner hebat yang membantunya meraih sederet gelar juara.

Diantara semua pasangannya di sektor ganda putri maupun ganda campuran, nama Setyana Mapasa bisa dibilang adalah pasangan terbaiknya. Bagaimana tidak? bersama atlet asal Indonesia itu ia paling banyak meraih gelar juara.

Tercatat, pasangan Gronya Somerville/Setyana Mapasa sukses menggondol gelar juara di Oceania Championship edisi 2017, 2018, 2019, dan 2020. Mereka juga sukses memenangkan ajang Dutch Open 2016 dan Canada Open 2019.

Selain itu, Gronya/Setyana juga meraih berbagai gelar di BWF International Challenge seperti Waikato International 2015, Brazil International 2016, Noumea International 2017, South Australia International 2019 dan masih banyak yang lainnya.

Sederet prestasi luar biasa tersebut membuat pasangan beda negara ini sempat menduduki peringkat ke-18 ranking BWF pada 2 Maret 2017.

Sayangnya, kebersamaan Gronya Somerville dan Setyana Mapasa hanya bertahan selama 7 tahun. Pasalnya, Mapasa secara mengejutkan meninggalkan Gronya Somerville pada 2021 untuk pensiun tanpa sebab yang jelas. Terlebih usianya yang masih cukup produktif sebagai seorang atlet.