Jadwal Lengkap Pertandingan FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers di RCTI+

Kualifikasi FIBA Asia Cup 2025 bisa Anda saksikan melalui streaming RCTI+ (Foto: ist)

RCTI+ menyajikan tayangan olahraga terkini bagi kamu para pecinta olahraga, khususnya pecinta basket. Di minggu ini, RCTI+ akan menayangkan lanjutan pertandingan FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers dari tanggal 26 hingga 27 Februari 2024. Pertandingan ini merupakan pertandingan kualifikasi menuju kejuaraan FIBA Asia Cup yang diselenggarakan tahun 2025.

Berikut ini jadwal lengkap FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers :

Jadwal FIBA Asia Cup 2025 tanggal 26 Februari 2024

India vs Iran, pukul 19:30 WIB

Uni Arab Emirates vs Syria, pukul 22.00 WIB